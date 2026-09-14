Gus Poyet äußert sich zur Karriere von Cristiano Ronaldo

Obwohl der legendäre Stürmer Cristiano Ronaldo nicht mehr so schnell ist wie früher, kann er in der saudi-arabischen Liga weiterhin so viel spielen, wie er möchte. Der bekannte Trainer und ehemalige Spieler Gus Poyet teilte in einem Interview mit GOAL seine Gedanken zur Zukunft des portugiesischen Stars und seinen nächsten großen Meilensteinen in seiner Profikarriere. Laut dem Experten sind die Möglichkeiten in der Liga des Nahen Ostens für einen Spieler vom Kaliber des Fußballkönigs nach wie vor unbegrenzt. Dies berichtet Goal.com .

Der erfahrene Stürmer, der kurz vor seinem 41. Geburtstag steht, spielt weiterhin bis zum Sommer 2027 in Saudi-Arabien unter einem der lukrativsten Verträge der Welt. Da das Vertragsende näher rückt, beschäftigen Journalisten weiterhin Fragen zu seinem weiteren Weg und einem möglichen Karriereende. Poyet ist der Meinung, dass Ronaldo genug Potenzial hat, um noch einige Zeit bei Al-Nassr zu bleiben und den Vertrag sogar zu verlängern.

Das Streben nach Rekorden und der Familienfaktor

Wie Goal.com berichtet, war Gus Poyet in der letzten Saison als Cheftrainer bei Al-Khaleej tätig und konnte das Niveau der lokalen Meisterschaft aus nächster Nähe beobachten. Er betont, dass die besonderen Merkmale und Bedingungen der Saudi Pro League es Cristiano ermöglichen, eine hohe sportliche Form zu halten. Zudem trainiert der Sohn des Spielers, Cristiano Junior, in der Akademie des Vereins, und die Möglichkeit, dass er in Zukunft mit seinem Vater in einer Mannschaft spielt, ist nicht auszuschließen.

Eine weitere wichtige Motivation für Ronaldo ist es, die Marke von 1.000 Toren in offiziellen Spielen zu erreichen. Derzeit fehlen dem Portugiesen nur noch 21 Tore bis zu diesem historischen Meilenstein. Es ist klar, dass das Erreichen dieses gewaltigen Ergebnisses bis zum Ende der Saison 2026/27 zu einem seiner Hauptziele geworden ist. Obwohl Fragen zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft und seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 aufgekommen sind, motivieren ihn die Rekorde auf Vereinsebene weiterhin.