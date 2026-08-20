Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt

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Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt

Auf der Weltroboterkonferenz in Peking stieß ein einzigartiger humanoider bionischer Roboter auf großes Interesse bei Fachleuten und Besuchern. Mehr als 300 Unternehmen aus aller Welt präsentieren auf der Veranstaltung über 2.000 fortschrittliche Entwicklungen, doch ein mechanisches Gerät im Cyberpunk-Stil und in traditioneller Kleidung hebt sich deutlich ab. Darüber berichtet Ixbt.com.

Laut ixbt.com vereint der Roboter traditionelle ostasiatische Ästhetik mit den neuesten Fortschritten der Robotik. An seinen Armen ist eine sichtbare mechanische Gelenkstruktur zu erkennen. Ihre kalten, starren Bauteile bilden einen starken Kontrast zur weichen traditionellen Kleidung und schaffen ein unverwechselbares chinesisches Cyberpunk-Bild.

Bionisches Gesicht und natürliche Mimik

Die Gäste der Veranstaltung richteten besondere Aufmerksamkeit auf die Gesichtsstruktur des Roboters. Fachleute betonten, dass sein Gesicht eine Vielzahl feiner Gesichtsausdrücke äußerst präzise nachahmen kann. Gleichzeitig wirken Zwinkern, Blinzeln und Veränderungen des Gesichtsausdrucks sehr flüssig und natürlich, wodurch sich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine deutlich verringert.

Eine der wichtigsten technischen Errungenschaften des Geräts ist die spezielle bionische Haut im Gesichtsbereich. Frühere Arten künstlicher Haut neigten zu schnellem Verschleiß und Beschädigungen, doch das neue Material konnte dieses Problem lösen.

Langlebigkeit und langfristige Nutzung

Das vorgestellte Material der bionischen Haut weist eine hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Rissbildung auf. Laut Quelle kann diese innovative Beschichtung eine Lebensdauer von bis zu sieben Jahren gewährleisten.

Solche Lösungen können die gesamte Nutzungsdauer bionischer Roboter erheblich verlängern. Fachleute gehen davon aus, dass diese Technologien künftig in den Bereichen Kundenservice, Bildung und Unterhaltung weit verbreitet eingesetzt werden.

Die auf der Ausstellung in Peking vorgestellte Entwicklung zeigt, dass die Robotik nicht nur bei der äußeren Ähnlichkeit Fortschritte macht, sondern auch durch die Verbindung von Materialwissenschaft und Software einen wichtigen Schritt vorankommt.

RobotikBionische HautPekingCyberpunkTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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