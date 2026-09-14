Huawei Pura X View Smartphone erzielt Rekordverkäufe auf dem chinesischen Markt

Das Modell Huawei Pura X View, das in der Technologiewelt durch sein einzigartiges Design und seine fortschrittlichen Funktionen Aufmerksamkeit erregt hat, ist bei Käufern unerwartet beliebt geworden. Laut ixbt.com zeigte das neue Gerät auf dem chinesischen Markt bereits in den ersten Verkaufstagen eine hohe Nachfrage und wurde innerhalb kurzer Zeit hunderttausendfach verkauft. Dies berichtet Nachrichten von

Ixbt.com. Basierend auf Daten des bekannten Insiders Digital Chat Station fanden im Zeitraum vom 9. bis 13. September über 300.000 Geräte ihre Besitzer. Für den hart umkämpften chinesischen Markt ist dies ein sehr ernstzunehmender Indikator, der beweist, dass das neue Wagnis des Unternehmens ein Erfolg war.

Ungewöhnlicher Bildschirm und technische Spezifikationen

Das Hauptmerkmal dieses Smartphones ist sein Breitbildschirm, der für moderne Gadgets ungewöhnlich ist. Das Gerät ist mit einem flachen 6,39-Zoll-OLED-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:9,5 und einer Auflösung von 2232×1320 Pixeln ausgestattet.

Die Ränder um den Bildschirm sind nur 1,05 mm dick, wobei das Display 96,1 % der Vorderseite einnimmt. Zudem bietet der Bildschirm eine Bildwiederholrate von 120 Hz, 2160 Hz PWM-Dimmung und eine Spitzenhelligkeit von 6500 nit. Die Sicherheit des Displays wird durch robustes Kunlun-Glas garantiert.

Leistung und fortschrittliche Kamerafunktionen

Die Hardware des Smartphones basiert auf dem speziellen Huawei Kirin 9030S Prozessor. Die Fähigkeiten des Geräts zeichnen sich nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch sein Kamerasystem aus.

Das Hauptkameramodul ist mit einem 200-Megapixel-Sensor mit einem 1/1,28-Zoll-RYYB-Array ausgestattet.

Ergänzt wird es durch eine 50-Megapixel-Periskopkamera mit 88 mm EFR-Objektiv sowie einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor.

Für eine präzise Farberkennung ist eine spezielle Red Maple-Kamera der zweiten Generation verbaut.

Die Frontkamera liefert Bilder mit einer Auflösung von 40 Megapixeln.

Obwohl das Gehäuse nur 6,68 mm dick ist, beherbergt es einen riesigen 7000 mAh Akku. Das Smartphone unterstützt 66 W kabelgebundene und 50 W kabellose Ladetechnologie.

Das Gehäuse ist zudem nach IP69-Standard zuverlässig gegen Wasser und Staub geschützt. Das fortschrittliche Gadget bietet außerdem eSIM-Technologie und die Möglichkeit zum Zwei-Wege-Messaging über das chinesische BeiDou-Satellitensystem.