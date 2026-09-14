Die 1,2-Millionen-Dollar-Hochzeit des Milliardärssohns sorgt für Aufsehen

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Die 1,2-Millionen-Dollar-Hochzeit des Milliardärssohns sorgt für Aufsehen

In Naltschik, der Hauptstadt der russischen Republik Kabardino-Balkarien, fand die Hochzeit des 24-jährigen Albert statt, Sohn des ehemaligen Gouverneurs und Milliardärs Arsen Kanokow. Er heiratete seine Partnerin Liliya.

Medienberichten zufolge wurden für die Ausrichtung der feierlichen Zeremonie über 100 Millionen Rubel, also fast 1,2 Millionen Dollar ausgegeben.

Insgesamt wurden 620 Gäste zur Hochzeit eingeladen. Für die große Feier wurde die Residenz „Rida“ gemietet, die eine Fläche von fast 2.000 Quadratmetern umfasst. Aufgrund der hohen Gästezahl wurde auf dem Gelände zusätzlich ein spezielles Festzelt errichtet.

Ein erheblicher Teil der Hochzeitskosten entfiel auf die Dekoration. Allein für die frischen Blumen und den 40 Meter langen Laufsteg wurden schätzungsweise 50 Millionen Rubel bereitgestellt.

Braut und Bräutigam in Hochzeitskleidung lächeln vor einem schwarz-weißen Hintergrund.

Die Kosten für das Restaurantmenü, das auch erlesene Getränke beinhaltete, beliefen sich auf über 8 Millionen Rubel. Für den VIP-Service, bei dem jedem Tisch ein eigener Kellner zugewiesen war, wurden weitere 2 Millionen Rubel ausgegeben.

Auch das musikalische Programm der Feier war äußerst kostspielig. Während des Abends traten bekannte Künstler wie Navai, Anna Asti und Magamet auf. Ihr Auftritt bei der Hochzeit wurde insgesamt auf über 20 Millionen Rubel geschätzt.

Bei der prunkvollen Zeremonie erhielten die weiblichen Gäste Dolce & Gabbana -Geschenke aus den aktuellen Kollektionen. Die Hochzeit endete mit einem großen Feuerwerk und einer riesigen, mehrstöckigen Torte.

Diese von der Milliardärsfamilie organisierte Feier sorgte aufgrund ihres Ausmaßes und der investierten Summen auch in den sozialen Netzwerken für großes Aufsehen.

Arsen KanokowNaltschikRida ResidenzDolce & GabbanaLuxushochzeit
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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