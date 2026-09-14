Ravshan Haydarov gibt Erklärung vor den Asienspielen ab — Erster Gegner und Geheimnisse der Akklimatisierung

Vor den Asienspielen, dem größten und prestigeträchtigsten Sportereignis des Kontinents, gab die olympische Fußballnationalmannschaft von Usbekistan eine wichtige Erklärung ab. Auf einer offiziellen Pressekonferenz in Japan, dem Gastgeberland des Turniers, Usbekistan U-23 Cheftrainer Ravshan Haydarov nahm teil und erläuterte die Hauptziele des Teams sowie die Details des Vorbereitungsprozesses. Der erfahrene Experte bezeichnete den Wettbewerb als „kleine Olympiade“ für unseren Kontinent und betonte entschlossen, dass die usbekischen Spieler nach einer fast einjährigen, sorgfältig ausgearbeiteten Planung nur mit dem Ziel angereist seien, um das Podium und Medaillen zu kämpfen.

Zudem erklärte der Trainerstab, wie das Problem der 4-stündigen Zeitverschiebung zu Japan sowie die Anpassung an die klimatischen Bedingungen durch Trainingslager in Taschkent und der chinesischen Stadt Dalian gelöst wurde. Im Eröffnungsspiel des Turniers treffen unsere Landsleute auf die philippinische Nationalmannschaft. Wie gut sind die Schützlinge von Ravshan Haydarov auf das erste Spiel vorbereitet, wann beginnt die Eröffnungspartie im Stadion von Nagoya und können unsere Olympioniken bei den Asienspielen Gold gewinnen?

„Ein ganzes Jahr auf Medaillen vorbereitet“: Das mutige Ziel des Cheftrainers

Der Trainer der usbekischen U-23-Nationalmannschaft äußerte sich zum Stellenwert des Turniers und zur Ehre des Landes:

Status „Kleine Olympiade“: „Die Asienspiele sind ein riesiges Turnier für unseren Kontinent, eine kleine Olympiade, an der viele Sportarten teilnehmen“, sagte Ravshan Haydarov;

Anreise mit dem besten Kader: Es wurde besonders hervorgehoben, dass die usbekische Delegation mit ihren besten und stärksten Athleten angereist ist, um würdig am Wettbewerb teilzunehmen;

Kampf um das Podium: Der Trainer verschwieg nicht das Hauptziel des Teams: „Wir haben uns das ganze Jahr über auf dieses prestigeträchtige Turnier vorbereitet. Wir sind gekommen, um die Ehre unserer Heimat würdig zu verteidigen und um Medaillen zu kämpfen.“

Japan als Gastgeber und 4 Stunden Zeitunterschied: Wie verlief die Anpassung?

Der Trainerstab hat einen speziellen Zeitplan entwickelt, um die körperliche Verfassung der Spieler zu erhalten:

Dank an die Gastgeber: Der Experte dankte der japanischen Seite für die Organisation des Großereignisses und drückte seine Zuversicht aus, dass das Turnier auf einem hohen organisatorischen Niveau stattfinden wird;

Der ursprüngliche Plan in Taschkent: Die Arbeit an der Gewöhnung an den vierstündigen Zeitunterschied zu Japan begann bereits mit dem Training in der Hauptstadt Taschkent;

Die letzte Phase in China: Die Vorbereitung wurde mit Testspielen in der chinesischen Stadt Dalian fortgesetzt, deren Klima dem Japans sehr ähnlich ist und wo der Zeitunterschied nur eine Stunde beträgt;

Vollständige Akklimatisierung erreicht: Ravshan Haydarov erklärte, dass es keine Probleme mit Zeit und Klima geben werde und die Jungs sich bereits vollständig an die neuen Bedingungen gewöhnt hätten.

15. September: Start gegen die Philippinen und das Spielfeld in Nagoya

Details zur ersten Prüfung unserer Olympioniken in der Gruppenphase:

Erster Gegner — Philippinen: Die usbekische U-23-Nationalmannschaft beginnt ihren Weg bei den Asienspielen am 15. September mit einem Spiel gegen das Team der Philippinen;

Spielzeit: Dieses wichtige Spiel beginnt um 11:30 Uhr Taschkenter Zeit;

Spielort: Die Begegnung findet im berühmten „Minato“-Stadion in der japanischen Stadt Nagoya statt;

Bedeutung eines siegreichen Starts: Ein Sieg im ersten Spiel ist entscheidend, um die Tabellenführung in der Gruppe zu übernehmen und mit guter Stimmung in die K.o.-Runde einzuziehen.

Der Weg der usbekischen U-23-Nationalmannschaft unter der Leitung von Ravshan Haydarov bei den Asienspielen steht im Mittelpunkt des Interesses aller usbekischen Fußballfans.

Glauben Sie, dass die usbekische U-23-Nationalmannschaft unter der Führung von Ravshan Haydarov bei diesen Asienspielen die Goldmedaille gewinnen kann? Mit welchem Ergebnis rechnen Sie im ersten Spiel gegen die Philippinen? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht über unsere Olympioniken mit allen Fans der Nationalmannschaft und Ihren Freunden!