Xiaomi kündigt neues Smartphone mit legendärem One more thing-Slogan an

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi bereitet sich darauf vor, seine Fans vor der nächsten Präsentation zu überraschen. Wie ixbt.com berichtet, hat das Unternehmen eine spezielle Ankündigung unter Verwendung des Slogans „One more thing“ gemacht, der durch den legendären Steve Jobs populär wurde und ein fester Bestandteil von Apple-Präsentationen ist. Dieser Schritt hat die öffentliche Aufmerksamkeit vor der Einführung der Xiaomi 18 Pro-Serie weiter erhöht. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Die neuesten Teaser des Unternehmens deuten auf die Rückkehr eines Geräts mit einzigartigem Design hin. Xiaomi-Vertreter betonten: „Wir haben uns zuletzt vor sechs Jahren getroffen“ und signalisierten damit, dass eine besondere Überraschung auf die Nutzer wartet. Die veröffentlichten Bilder zeigen ein Smartphone mit einer transparenten Rückseite, auf der die internen Komponenten deutlich sichtbar sind.

Die Rückkehr des transparenten Designs

Berichten zufolge könnte die Version mit transparentem Gehäuse eine der größten Überraschungen der heutigen Präsentation sein. Das letzte Mal, dass Xiaomi ein Smartphone mit einem solchen Design vorstellte, war im August 2020 mit der Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition. Zuvor hatte das Unternehmen bereits zwei weitere transparente Modelle veröffentlicht: die Xiaomi 8 Explorer Edition und die Xiaomi 9 Transparent Edition.

Auf der offiziellen Veranstaltung, die heute, am 23. September, in China stattfindet, werden voraussichtlich die Smartphones Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Geräte der neuen Generation zeichnen sich durch bemerkenswerte technische Fähigkeiten und eine hohe Leistung aus.

Technische Möglichkeiten und neue Flaggschiffe

Laut ixbt.com werden beide vorgestellten Modelle auf der Basis von 2nm Snapdragon-Plattformen der nächsten Generation arbeiten. Zudem wird berichtet, dass die Geräte mit einem fortschrittlichen Leica-Kamerasystem ausgestattet sein werden, das über zwei 200MP-Sensoren verfügt. Dies dürfte die Möglichkeiten der mobilen Fotografie auf ein neues Niveau heben.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Standardmodell Xiaomi 18 nicht auf der Präsentation gezeigt wird. Unternehmenschef Lu Weibing bestätigte, dass separate und detailliertere Informationen zum Basismodell zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden. Dieser Ansatz zeigt, dass sich das Unternehmen hauptsächlich auf die fortschrittlichsten Pro- und Pro Max-Versionen konzentriert.