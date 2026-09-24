Xiaomi präsentiert rote Transparent Special Edition Modelle

Xiaomi hat eine Sonderedition für seine neuesten Flaggschiff-Modelle vorgestellt. Laut ixbt.com wurden spezielle Versionen namens Transparent Special Edition für die Geräte Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max veröffentlicht. Die neuen Smartphones zeichnen sich durch ein rotes, halbtransparentes Gehäuse und ein Set an speziellem Zubehör im einheitlichen Stil aus. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das Hauptdesignmerkmal dieser Sonderedition basiert auf der einzigartigen Struktur der Rückseite. Experten weisen darauf hin, dass das Gehäuse nicht tatsächlich offen ist, sondern durch eine mehrschichtige Rückseite mit einer speziellen Folie verarbeitet wurde. Diese Lösung erzeugt einen 3D-Effekt und imitiert geschickt die Anordnung der internen Komponenten des Smartphones.

Design und Interface-Harmonie

Die Einzigartigkeit des Äußeren setzt sich auch in der Software des Geräts fort. Für die Haupt- und Zusatzbildschirme der Smartphones sind spezielle transparente Hintergrundbilder installiert, die ein stimmiges und perfektes Erscheinungsbild des Gesamtdesigns gewährleisten.

Der Hersteller hat das Gerät nicht nur zu einem technologischen Gadget, sondern zu einem einzigartigen Sammlerstück gemacht. Das Transparent Special Edition Set enthält auch ein rotes, halbtransparentes Ladegerät und ein Kabel im gleichen Stil, die ein einheitliches Designkonzept bilden.

Preise und Marktnachfrage

Die Preise für diese speziellen Geräte wurden auf dem chinesischen Markt bekannt gegeben. Demnach kostet das Xiaomi 18 Pro Modell mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher 1500 USD, während das Xiaomi 18 Pro Max mit der gleichen Speicherkapazität auf 1650 USD taxiert wird.

Lu Weibing, Präsident der Mobilfunksparte von Xiaomi, erklärte, dass das Interesse an der transparenten Version höher als erwartet war. Infolgedessen war die erste Charge der Geräte innerhalb kurzer Zeit vollständig ausverkauft.

Technisch gesehen bilden die Transparent Special Edition Versionen alle Funktionen der Standardmodelle Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max vollständig ab. Der Unterschied besteht lediglich in der einzigartigen äußeren Gestaltung, der Farbpalette und dem exklusiven Zubehör im Lieferumfang.