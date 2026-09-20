Live-Bilder des Xiaomi 18 Pro Smartphones vor offizieller Präsentation geleakt

Nur wenige Tage vor der offiziellen Präsentation sind Live-Bilder des Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 18 Pro im Internet aufgetaucht. Das Design und die wichtigsten technischen Spezifikationen des neuen Geräts stoßen in der Tech-Welt auf großes Interesse, da das Unternehmen dieses Mal erhebliche Fortschritte bei der mobilen Fotografie und der Akkutechnologie erzielen dürfte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat der bekannte Insider Digital Chat Station Bilder des neuen Flaggschiffs in drei Farben präsentiert: Schwarz, Weiß und Pink. Die durchgesickerten Informationen deuten darauf hin, dass es eigentlich vier Farben gibt, die blau-zyanfarbene Version jedoch mit dem Bildschirm zum Kameraobjektiv gedreht wurde.

Flaggschiff-Prozessoren und verbesserte Vibration

Den Informationen des Insiders zufolge werden die Modelle Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max mit den neuesten Flaggschiff-SoC-Chips aus der Qualcomm Snapdragon -Familie ausgestattet sein. Zudem ist der Einbau leistungsstärkerer Vibrationsmotoren geplant, wobei diese Komponenten in der Pro Max-Version noch größer und kraftvoller ausfallen werden.

Das Unternehmen legt traditionell einen besonderen Fokus auf die Kamerafähigkeiten. Zuvor hatte Xiaomi bestätigt, dass es für diese Serie in Zusammenarbeit mit Leica ein System aus zwei 200 MP-Kameras verwenden wird. Den durchgesickerten Informationen zufolge könnte die 200 MP-Periskop-Telekamera nicht nur für den Fernzoom, sondern auch für Makroaufnahmen genutzt werden.

Displays der neuen Generation und Silizium-Akkus

Auch der Bildschirmbereich der Geräte wird deutlich aktualisiert. Die Modelle Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max werden über moderne Displays auf Basis von M11-Materialien verfügen, was die Helligkeit und Energieeffizienz des Bildschirms steigert.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der neuen Smartphones sind die Akkus mit hohem Siliziumanteil. Xiaomi gibt an, dass der Siliziumanteil in den speziellen Akkus der Jinshajiang-Serie 32 Prozent erreicht. Infolgedessen wird das kleinere Xiaomi 18 Pro mit einem 7000 mAh-Akku ausgestattet sein, während das Modell Xiaomi 18 Pro Max einen rekordverdächtigen 8500 mAh-Akku erhält.

Es ist erwähnenswert, dass Digital Chat Station bereits zuvor die Spezifikationen des Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro korrekt vorhergesagt hat, ebenso wie die Tatsache, dass das Flaggschiff Realme GT 7 Pro einen Samsung-Bildschirm erhalten würde und der Dimensity 9400-Chip vor dem Snapdragon 8 Elite erscheinen würde. Die offizielle Präsentation des Xiaomi 18 Pro und anderer neuer Geräte ist für den 23. September dieses Jahres geplant; an diesem Tag werden alle verbleibenden Details geklärt.