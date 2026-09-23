Premiere des Xiaomi 18 Pro und Pro Max findet statt

Heute, am 23. September, werden die nächsten Flaggschiff-Geräte von Xiaomi offiziell vorgestellt. Wie ixbt.com berichtet, werden im Rahmen der Präsentation gleich zwei fortschrittliche Modelle — das Xiaomi 18 Pro und das Xiaomi 18 Pro Max — der Öffentlichkeit präsentiert. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Diese Geräte werden vom Hersteller als Flaggschiff-Kamerahandys mit leistungsstarken Funktionen anerkannt. Die neue Smartphone-Generation überzeugt nicht nur durch ihre Fotoqualität, sondern auch durch ihre Leistung bei Spielen.

Rekordverdächtige Effizienz

Der Präsident der Xiaomi Group, Lu Weibing, erklärte, dass die neuen Smartphones die höchste Energieeffizienz pro Frame bei Spielen in der Geschichte des Unternehmens aufweisen werden. Dies ermöglicht es, bei langen Gaming-Sessions Akkuleistung zu sparen.

Gleichzeitig sorgte das Fehlen des Standardmodells Xiaomi 18 bei der Präsentation für Fragen unter den Nutzern. Ein Nutzer in den sozialen Medien wandte sich diesbezüglich direkt an den Firmenchef.

Warum wurde die Standardversion verschoben?

Lu Weibing erklärte, dass die Präsentation der Standardversion zu einem späteren Zeitpunkt separat erfolgen wird. Zuvor hatte der bekannte Insider Digital Chat Station berichtet, dass das reguläre Xiaomi 18 im Dezember vorgestellt werden soll.

Insider-Informationen zufolge wird dieses Gerät mit dem neuesten und fortschrittlichsten 2nm Snapdragon 8 Ultra Gen 6 Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein. Dies deutet darauf hin, dass die Fähigkeiten des kommenden Smartphones noch höher sein werden.