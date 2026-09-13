Neue Designänderungen für das Flaggschiff Xiaomi 18 Pro erwartet

Bilder von Schutzhüllen für das Xiaomi 18 Pro sind im Internet aufgetaucht und enthüllen interessante Änderungen an der Konstruktion des Flaggschiffs der nächsten Generation. Laut ixbt.com deutet das neue Zubehör darauf hin, dass das Gerät im Vergleich zum aktuellen Xiaomi 17 Pro über ein anderes Kameradesign, ein angepasstes Gehäuse und eine zusätzliche Taste verfügen wird. Diese Leaks haben bereits die Aufmerksamkeit von Marken-Fans und Technik-Enthusiasten auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Beim Vergleich wurde festgestellt, dass beim Anbringen der Hülle am Xiaomi 17 Pro unter dem Kamerablock ein deutlicher Freiraum bleibt. Dies könnte bedeuten, dass sich der Hauptkamerablock der nächsten Generation deutlich nach unten erstrecken wird. Experten vermuten, dass dieser zusätzliche Platz wahrscheinlich auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, größere Sensoren oder eine aktualisierte Optik unterzubringen.

Gehäuseabmessungen und KI-Taste

Was weitere Designänderungen betrifft, so wird das Xiaomi 18 Pro ein etwas längeres Gehäuse als sein Vorgänger haben. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Platzierung der Power- und Lautstärketasten nahezu unverändert bleibt, was die allgemeine Ergonomie des Geräts bewahrt. Bemerkenswert ist auch, dass im Design der Hülle eine spezielle Aussparung für eine weitere physische Taste aufgetaucht ist.

Es wird vermutet, dass diese neue zusätzliche Taste dazu dienen wird, einen schnellen Zugriff auf KI-Funktionen im HyperOS-System zu ermöglichen. Dies ist für Xiaomi keine völlig neue Idee, da eine ähnliche zusätzliche Taste bereits bei den Modellen Mi 10 und MIX 3 verwendet wurde, das Unternehmen sie jedoch später wieder aufgab. Vor dem Hintergrund der Popularität generativer KI-Technologien kehrt diese Lösung nun zurück.

Kameramöglichkeiten und Veröffentlichungsdaten

Basierend auf weiteren Leaks wird das Xiaomi 18 Pro fortschrittliche Kamera-Upgrades erhalten. Es wird erwartet, dass das Smartphone mit einem neuen 200-Megapixel-Hauptsensor von SmartSens mit LOFIC 3.0-Technologie und einem optischen Format von 1/1,28 Zoll ausgestattet wird. Zudem heißt es, dass das Unternehmen plant, erstmals seit dem Modell Mi 10 Ultra das transparente Gehäusedesign zurückzubringen.

Informationen zufolge werden die Modelle Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max voraussichtlich im September 2026 vorgestellt. Das Basismodell Xiaomi 18 mit dem Codenamen Venice soll etwas später erscheinen – im Zeitraum zwischen Dezember 2026 und Januar 2027. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass das Modell Xiaomi 18 Ultra vom Unternehmen gestrichen wurde.

Bisher sind all diese Informationen offiziell noch nicht bestätigt. Obwohl die Hüllen die kommenden konstruktiven Änderungen deutlich zeigen, warten die Kameraspezifikationen, die genaue Funktion der zusätzlichen Taste und die Veröffentlichungsdaten der Smartphones noch auf eine offizielle Ankündigung.