Claude Sonnet 5.5 vorgestellt: Das Modell ist deutlich schneller geworden

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Claude Sonnet 5.5 vorgestellt: Das Modell ist deutlich schneller geworden

Claude Sonnet 5.5 wurde als Modell der neuen Generation vorgestellt. Laut Unternehmensangaben arbeitet das neue Modell 30 Prozent schneller als Sonnet 5 und ist zudem 30 Prozent günstiger.

Die Testergebnisse des neuen Modells in den Bereichen Programmierung und Computernutzung wurden ebenfalls veröffentlicht. Im Terminal-Bench 4.0-Test erreichte Claude Sonnet 5.5 ein Ergebnis von 70,6 Prozent. Bei Sonnet 5 lag dieser Wert bei 10,3 Prozent. Opus 5.5 erzielte in diesem Test 66,4 Prozent.

Im FrontierCode 1.1-Test erreichte Sonnet 5.5 im maximalen Modus 46,2 Prozent und im hohen Modus 52,1 Prozent. Das Ergebnis von Sonnet 5 lag bei 42,4 Prozent, während Opus 5.5 54,4 Prozent erreichte.

Im CursorBench 4.0-Test erreichte Sonnet 5.5 ein Ergebnis von 55,5 Prozent, während Sonnet 5 bei 34,1 Prozent blieb. Opus 5.5 erzielte dabei 57,8 Prozent.

Im GDPval-AA-Test, der wissensbasierte Aufgaben bewertet, erzielte Sonnet 5.5 1844 Punkte, während Sonnet 5 auf 1449 Punkte kam. Im OSWorld 2.1-Test zur Computernutzung erreichte das neue Modell ein Ergebnis von 80,1 Prozent.

Beim Test zur Erkennung visueller Diagramme erzielte Sonnet 5.5 61,6 Prozent. Dieser Wert lag bei Sonnet 5 bei 15,6 Prozent.

Die Informationen zum neuen Modell betonen seine Fähigkeiten in den Bereichen Programmierung, wissensbasierte Aufgaben, Computernutzung und die Analyse visueller Daten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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