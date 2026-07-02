Anthropic stellt Claude Sonnet 5 vor: Schnelle und erschwingliche KI

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat offiziell sein neues Sprachmodell Claude Sonnet 5 angekündigt. Dieses Update ist das ausgewogenste Mitglied der Claude-Familie und nähert sich bei komplexen Aufgaben deutlich den Fähigkeiten des Flaggschiffs Claude Opus 4.8 an. Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist, dass es bei hoher Leistung erschwinglich bleibt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Entwickler betonen, dass Claude Sonnet 5 primär für "agentische Szenarien" optimiert wurde – also Systeme, die unabhängig eine Sequenz von Aktionen ausführen können. Das Modell arbeitet nicht nur mit Text, sondern ist in der Lage, komplexe mehrstufige Aufgaben unter Nutzung von Browser, Terminal und verschiedenen API-Schnittstellen selbstständig zu lösen. Laut ixbt.com ist das neue Modell in Bezug auf Planung und die Arbeit mit externen Tools den Vorgängergenerationen weit voraus.

Funktionen und technische Daten

Claude Sonnet 5 hat in vier Hauptbereichen große Fortschritte gemacht: logisches Denken (Reasoning), Programmierung, Nutzung externer Instrumente und die Ausführung agentischer Aufgaben. Interne Tests von Anthropic zeigen, dass das neue Modell in einigen Fällen Ergebnisse auf dem Niveau von Claude Opus 4.8 liefert, obwohl letzteres um ein Vielfaches teurer ist. Insbesondere in komplexen Benchmarks wie BrowseComp und OSWorld-Verified wurde die Effizienz des Modells in einer realen Computerumgebung hoch bewertet.

Frühen Nutzern zufolge ist Claude Sonnet 5 bei der Durchführung langwieriger Prozesse wesentlich stabiler geworden. Während die vorherige Version Sonnet 4.6 komplexe Aufgaben manchmal unvollständig ließ, ist die neue Generation in der Lage, ihre Ergebnisse selbstständig zu prüfen und Fehler ohne Anweisung des Nutzers zu korrigieren. Dies erleichtert den Arbeitsablauf für Entwickler und Datenanalysten erheblich.

Sicherheit und Nutzungsbedingungen

Sicherheit bleibt für Anthropic eine Priorität. Claude Sonnet 5 ist widerstandsfähiger geworden, wenn es darum geht, schädliche Anfragen abzulehnen und "Prompt-Injection"-Angriffen (Befehle zur Täuschung des Modells) entgegenzuwirken. Zudem wurden Halluzinationen, also Fälle, in denen falsche Informationen als Fakten dargestellt werden, reduziert. Es ist anzumerken, dass das Modell nicht speziell für die Durchführung von Cybersicherheitsangriffen trainiert wurde und seine Fähigkeiten in diesem Bereich begrenzt sind.

Claude Sonnet 5 ist derzeit für alle Nutzer zugänglich, einschließlich der Free- und Pro-Tarife. Es wird zudem über Claude Code und die API-Plattform bereitgestellt. Bezüglich der Preise hat das Unternehmen folgende Tarife festgelegt:

Pro Million Input-Token — $2;

Pro Million Output-Token — $10;

Diese Aktionspreise gelten bis zum 31. August 2026.

Die Einführung von Claude Sonnet 5 ist eine große Chance für IT-Fachleute und Startups in Usbekistan. Da das Modell eine hohe intellektuelle Leistung zu einem relativ günstigen Preis bietet, ist es die optimalste Wahl für Projekte mit begrenzten Ressourcen.