Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken

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Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken

In sozialen Netzwerken verbreiten sich Berichte, wonach das neue iPhone 18 Pro Max bereits vier Tage nach dem Kauf deutliche Kratzer aufweist. Der Besitzer des Smartphones hat den Zustand des Geräts nach nur wenigen Tagen Nutzung in Fotos und Videos dokumentiert.

Auf den verbreiteten Bildern sind sichtbare Kratzer am Gehäuse des neuen Smartphones zu erkennen. Der Besitzer gibt an, das Telefon nur wenige Tage lang benutzt zu haben.

Unter welchen genauen Umständen die Kratzer entstanden sind, ist jedoch bisher unklar.

Es liegen keine gesicherten Informationen darüber vor, ob das Smartphone ohne Schutzhülle verwendet, zusammen mit anderen Gegenständen transportiert oder äußeren Einflüssen ausgesetzt wurde.

Derzeit gibt es nicht genügend Beweise, um diese Berichte in sozialen Netzwerken als Beleg für ein weit verbreitetes Problem beim iPhone 18 Pro Max zu werten. Es handelt sich vorerst um Einzelfälle einzelner Nutzer. Um eine allgemeine Schlussfolgerung zur Kratzfestigkeit des Geräts zu ziehen, sind weitere unabhängige Beobachtungen und Tests erforderlich.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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