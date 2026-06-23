Anthropic führt neuen Claude Tag AI-Agenten für Slack ein

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Anthropic führt neuen Claude Tag AI-Agenten für Slack ein

Anthropic, eines der führenden Startups im Bereich der AI, hat eine neue Funktion namens Claude Tag für den Slack-Unternehmensmessenger angekündigt. Diese Technologie ist nicht nur ein einfacher Chatbot, sondern fungiert als intelligenter Agent, der als vollwertiges Teammitglied agiert und kontinuierlich interne Unternehmensdaten lernt. Dieses in der Forschungsphase vorgestellte Tool dient dazu, die Arbeitseffizienz in Unternehmen grundlegend zu steigern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Der Hauptunterschied des Claude Tag-Systems liegt in seiner Fähigkeit zu persistentem Gedächtnis und Kontextverständnis. Laut Anthropic beobachtet dieser Agent, der über den @Claude-Tag aufgerufen wird, die Konversationen in Slack-Kanälen und erwirbt im Laufe der Zeit mehr Wissen über die Arbeitsabläufe im Unternehmen. Dies ermöglicht es ihm, präzise Antworten auf Anfragen von Mitarbeitern zu geben, die auf den spezifischen Merkmalen der jeweiligen Organisation basieren, anstatt allgemeiner Antworten.

Teamarbeit und Datensicherheit

Die neue Funktion wird für Kunden verfügbar sein, die die Tarife Claude Enterprise und Claude Team nutzen. Ein wichtiger Punkt ist, dass Claude Tag innerhalb eines Kanals eine eindeutige Kennung besitzt. Das bedeutet, dass jedes Teammitglied die von der AI erledigte Arbeit einsehen und die Kommunikation dort fortsetzen kann, wo das vorherige Gespräch aufgehört hat. Dies hebt die Teamzusammenarbeit auf eine neue Stufe.

In Bezug auf die Sicherheit legen Systemadministratoren strikt fest, auf welche Kanäle Claude zugreifen darf und welche Daten genutzt werden können. Beispielsweise kann ein für die Rechtsabteilung konfigurierter Claude-Agent keine vertraulichen Konversationen aus der Technikabteilung kennen. Dies verhindert das Durchsickern von Unternehmensdaten und hilft dabei, einen spezialisierten Assistenten für jede Abteilung zu schaffen.

Autonomer Modus und Aufgabenmanagement

Claude Tag beantwortet nicht nur Fragen, sondern kann auch komplexe Aufgaben erledigen. Wenn ihm ein spezifischer Auftrag gegeben wird, unterteilt er die Arbeit in mehrere Schritte, nutzt die zugelassenen Tools und präsentiert das Ergebnis als Bericht im Slack-Netzwerk. Zudem gibt es einen "Ambient"-Modus (Hintergrundmodus), in dem er in folgenden Fällen eigenständig die Kommunikation aufnehmen kann:

  • Das Team über wichtige Neuigkeiten informieren;
  • An relevante Informationen aus anderen Abteilungen der Organisation erinnern;
  • Erinnerungen an vergessene Aufgaben oder nicht abgeschlossene Diskussionen geben.
Vertreter von Anthropic vergleichen diese Neuerung mit der Erfahrung, "mit einem echten Kollegen zusammenzuarbeiten". Heutzutage konzentrieren sich im Unternehmenssegment auch Plattformen wie Microsoft Copilot, Snowflake und Glean auf die Analyse interner Wissensdatenbanken. Claude Tag zielt darauf ab, sich in diesem Wettbewerb dadurch abzuheben, dass er maximalen Kontext direkt innerhalb von Slack, dem Zentrum der Mitarbeiterkommunikation, aufnimmt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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