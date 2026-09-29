Peking und Washington einig: USA und China heben Zölle in Höhe von 60 Mrd. Dollar auf

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Peking und Washington einig: USA und China heben Zölle in Höhe von 60 Mrd. Dollar auf

Xi Jinping schüttelt Donald Trump in Washington die Hand, 25. September 2026. Foto: Bloomberg

Die zwei größten Wirtschaftsmächte der Welt — die USA und China — haben einen wichtigen historischen Schritt zur Entschärfung der Spannungen im Handelskrieg unternommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, haben beide Länder eine offizielle Vereinbarung zur Senkung der gegenseitigen Zölle auf Waren im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar erzielt. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Green teilte mit, dass sich jede Seite dazu verpflichtet hat, Beschränkungen für Produkte im Wert von jeweils 30 Milliarden Dollar zu lockern.

Diese wichtige Entscheidung und die Verlängerung des Handelsfriedens bis zum 10. Januar 2027 waren das Hauptergebnis des Gipfeltreffens in Washington zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Obwohl die Liste der Vereinbarung eine breite Palette von Waren umfasst – von amerikanischen Agrarprodukten, Kosmetika und medizinischen Artikeln bis hin zu chinesischen Haushaltsgeräten, Spielzeug und Festtagsartikeln –, wurden strategisch wichtige Güter wie Flüssigerdgas (LNG) und Erdöl nicht in die Liste aufgenommen.

„60 Milliarden Handel, ein Frieden ohne Öl und das Trump-Xi-Abkommen“: Die 5 Kernpunkte der Verhandlungen

Die wichtigsten offiziellen Fakten zum Handelsabkommen zwischen Peking und Washington:

  • Erleichterungen von jeweils 30 Milliarden Dollar: Beide Länder senken die gegenseitigen Zölle auf Waren im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar erheblich;

  • Ein 17-Milliarden-Dollar-Markt für die US-Agrarindustrie: China reduziert die Zölle auf Importe von Mais, Weizen, Fleisch, Milch und Ölprodukten aus Amerika;

  • Chinesische Haushaltsprodukte und Spielzeug: Kleingeräte (Toaster, Kaffeemaschinen), Kindersitze, Geschirr und Weihnachtsbeleuchtung, die in die USA eingeführt werden, sind von Zöllen befreit;

  • Öl- und Gasbeschränkungen bleiben bestehen: Strategische Energieressourcen – Flüssigerdgas (LNG) und Rohöl – wurden nicht in die Liste der Zollsenkungen aufgenommen;

  • Verlängerung des Waffenstillstands und Kohleabkommen: Der vorübergehende Handelsfrieden wurde bis zum 10. Januar 2027 verlängert; zudem stimmte China zu, in den Jahren 2027–2028 10 Millionen Tonnen Kohle aus den USA zu kaufen.

Klassifizierung der gegenseitigen Zugeständnisse im Handelsfrieden zwischen den USA und China

Tabelle der Produktgruppen und Bedingungen für die Zollsenkungen:

Kriterien der Vereinbarung

Zugeständnisse der USA

Zugeständnisse Chinas

Umfang der Erleichterungen

Produkte im Wert von 30 Mrd. Dollar

Produkte im Wert von 30 Mrd. Dollar

Hauptwarengruppen

Haushaltsgeräte (Toaster, Kaffeemaschinen), Geschirr, Bettwäsche

Getreide (Mais, Weizen, Hafermehl), Fleisch, Milchprodukte, Pflanzenöl

Konsum- und Industriegüter

Kindersitze, Spielzeug, Feuerwerkskörper, künstliche Blumen

Fisch und Meeresfrüchte, Holz und Holzmaterialien

Spezialprodukte

Weihnachtsdekorationen und Lichterketten

Amerikanische Kosmetik und medizinische Geräte

Ausgenommene Ressourcen

Beschränkungen für Hochtechnologie und Chips

Flüssigerdgas (LNG), Erdöl und Sojabohnen

Zusätzliche Verpflichtungen

Regelmäßige Konsultationen zu Investitionen

Kauf von 10 Mio. Tonnen US-Kohle in den Jahren 2027–2028

Wirtschaftliche und geopolitische Analyse: Warum wählten Washington und Peking ein Abkommen ohne Öl?

Fazit von internationalen Handelsexperten, Ökonomen und Politikwissenschaftlern:

  • „Interessen des Warenkorbs und Inflationsdruck“: Sowohl in den USA als auch in China sind steigende Preise und die Kaufkraft der Bürger ein zentrales soziales Thema; die Senkung der Zölle auf tägliche Gebrauchsgegenstände, günstige Kleidung und Grundnahrungsmittel ist ein pragmatischer Schritt, um den Inflationsdruck auf den Binnenmärkten beider Länder zu verringern;

  • Öl und Gas – ein Instrument geopolitischer Kontrolle: Dass Energieressourcen (Öl und Gas) nicht in die Zollliste aufgenommen wurden, zeigt, dass Peking und Washington in Energiefragen nicht vollständig voneinander abhängig werden wollen; die USA ziehen es vor, ihre Rohstoffe zu schonen oder an andere Partner zu leiten, während China seine Politik der Diversifizierung der Energiequellen fortsetzt;

  • „Ein Timeout bis zum 10. Januar“: Die Verlängerung des Handelsfriedens gibt den Parteien Zeit, die Instabilität der globalen Märkte einzudämmen; solange jedoch der Wettbewerb im Technologiesektor und die Beschränkungen für Mikrochips bestehen bleiben, ist es noch zu früh, von einer vollständigen Stabilität der Handelsbeziehungen zu sprechen.

Glauben Sie, dass dieses neue Handelsabkommen zwischen den USA und China im Wert von 60 Milliarden Dollar die lang ersehnte Ruhe in die Weltwirtschaft bringen kann, oder werden die Konflikte um Energie und Technologie einen neuen Handelskrieg auslösen? Wie werden sich solche Vereinbarungen der beiden Großmächte auf Zentralasien und die Märkte in Usbekistan auswirken? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der wichtigen Wende im Welthandel mit Ihren Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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