Neuer Marktführer bei KI: Ersetzt Claude ChatGPT?

Der Wettbewerb in der Welt der AI-Technologien erreicht eine neue Stufe. Im Segment der zahlenden Abonnenten, in dem ChatGPT lange Zeit absolut dominierte, verzeichnet das neuronale Netzwerk Claude von Anthropic ein rasantes Wachstum. Laut dem jüngsten Bericht des Analyseunternehmens Indagari bevorzugen Verbraucher zunehmend die Dienste von Claude. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Indagari-Analysten untersuchten anonymisierte Kreditkartentransaktionen von fast 28 Millionen Verbrauchern in den USA. Obwohl diese Daten keinen vollständigen Überblick über den Gesamtumsatz von Anthropic geben, zeigen sie deutlich die Markttrends. Im Zeitraum von Anfang 2026 bis Mai stiegen die Abonnentenzahlen und Einnahmen von Claude um fast 75 %.

Diese Wachstumsrate deutet darauf hin, dass Claude nicht nur bei Entwicklern und Firmenkunden, sondern auch bei normalen Nutzern beliebt wird. Während dieses Modell zuvor hauptsächlich für das professionelle Segment gedacht war, ist es nun als Massenprodukt in einen ernsthaften Wettbewerb mit ChatGPT getreten.

Starker Anstieg bei Bildung und Popularität

Ein weiterer interessanter Indikator wurde von der Online-Lernplattform DataCamp geliefert. Laut Daten dieses Dienstes, der über 20 Millionen Nutzer hat, ist das Interesse an Schulungskursen für Claude seit Jahresbeginn explosionsartig gestiegen. Derzeit wird auf der Plattform sogar häufiger nach dem Wort "Claude" gesucht als nach dem Begriff "AI".

Vertreter von DataCamp betonten, dass die Nachfrage nach Claude-Kursen unter unabhängigen Lernenden dreimal höher ist als nach ChatGPT-Kursen. In den letzten 30 Tagen sei das Interesse am Erlernen dieses Modells um das 18-fache gestiegen. Dies zeigt, dass das Vertrauen der Nutzer in die neue Technologie wächst.

Bemerkenswert ist, dass der Zustrom von Verbrauchern weiter zunahm, nachdem Anthropic der US-Regierung die Nutzung seiner Modelle für Massenüberwachung und die Entwicklung autonomer Waffen untersagt hatte. Dies bedeutet, dass die ethischen Prinzipien des Unternehmens für die Nutzer wichtig sind.

Die Zukunft des Wettbewerbs

Obwohl Claude bei den Wachstumsraten beeindruckende Ergebnisse zeigt, bleibt ChatGPT von OpenAI der absolute Marktführer. Bei der Gesamtzahl der Nutzer und der Markenbekanntheit ist ChatGPT derzeit noch weit voraus.

Der Erfolg von Anthropic beweist jedoch, dass im AI-Markt kein Platz für ein Monopol ist. Verbraucher bewerten das Claude-Modell bei der Erstellung hochwertiger Texte, beim logischen Denken und bei Sicherheitsfragen höher. Dies wird den Wettbewerb zwischen den AI-Diensten in Zukunft weiter verschärfen.

Zusammenfassend hat Anthropic mit seinem Claude-Modell gezeigt, dass es im AI-Wettlauf nicht nur technisch, sondern auch kommerziell ein starker Akteur ist. In den kommenden Monaten werden voraussichtlich auch andere Giganten, darunter Google und Microsoft, neue Strategien anwenden, um ihren Anteil an diesem volatilen Markt zu sichern.