Drama in der Nations League: Olise „stürzt“ Belgien, Italien deklassiert die Türkei

In der UEFA Nations League wurden die zentralen und überraschenden Partien des 2. Spieltags abgeschlossen. Das größte Interesse galt der Gruppe 1 der Liga A, in der die französische Nationalmannschaft in einem harten Auswärtsduell gegen Belgien erst in der 88. Minute durch ein spätes Tor des eingewechselten Michael Olise einen 1:0-Sieg errang und damit ihr Punktekonto auf 6 erhöhte.

Im zweiten Gruppenspiel deklassierte Italien die Türkei in Bursa mit 4:1 und erzielte vier unbeantwortete Tore gegen die Gastgeber. In der Liga B gab es einen offensiven Fußballabend: Schweden besiegte Polen mit 3:1 und wurde alleiniger Tabellenführer, während Bosnien und Herzegowina in einem torreichen Spiel gegen Rumänien auswärts mit 4:2 gewann; im Duell zwischen Ungarn und Nordirland fielen keine Tore (0:0).

„Olises Treffer in der 88. Minute, italienische Gala und ein 6-Tore-Drama“: Die 5 Kernpunkte des 2. Spieltags

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den Top-Spielen vom Abend des 28. September:

Frankreichs Sieg in letzter Minute: Michael Olise, der in der 77. Minute in das umkämpfte Spiel gegen Belgien eingewechselt wurde, erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Siegtreffer;

Italiens Meisterklasse in Bursa: Die „Squadra Azzurra“ triumphierte auf türkischem Boden durch Tore von Bastoni, Frattesi, Kayode und F. Esposito mit 4:1;

Schweden schlägt Polen und übernimmt die Führung: Die Tore von Nyugren, Ayari und Gyökeres bescherten den Schweden einen souveränen 3:1-Sieg und 6 Punkte in der Gruppe;

4 Tore von Bosnien in Rumänien: Trotz des Auswärtsspiels bestraften die Bosnier die rumänische Abwehr viermal und sicherten sich wichtige 3 Punkte (4:2);

Torlose Stille in der Gruppe 2 der Liga B: Nachdem Georgien und die Ukraine zuvor 0:0 spielten, konnten auch die Nationalmannschaften aus Nordirland und Ungarn den Weg zum Tor nicht finden.

UEFA Nations League: Zusammenfassung der Top-Spiele des 2. Spieltags

Tabelle der offiziellen Ergebnisse und wichtigsten Statistiken:

Liga und Gruppe Begegnung Endergebnis Torschützen Der Wendepunkt des Spiels Liga A, Gruppe 1 Belgien — Frankreich 0:1 Olise (88) Erfolgreiche Einwechslung in der 77. Minute und Tor in der Schlussphase Liga A, Gruppe 1 Türkei — Italien 1:4 Yilmaz (47) — Bastoni (9), Frattesi (22), Kayode (27), F. Esposito (50) Italien entscheidet das Spiel bereits in der ersten Halbzeit mit 3 Toren Liga B, Gruppe 4 Schweden — Polen 3:1 Nyugren (8), Ayari (63), Gyökeres (72) — Szymanski (43) Absolute Dominanz des schwedischen Angriffs-Trios unter der Führung von Gyökeres Liga B, Gruppe 4 Rumänien — Bosnien 2:4 Birligea (28), Cicaldau (62) — Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55) Eine offene und intensive Fußballshow mit 6 Toren Liga B, Gruppe 2 Nordirland — Ungarn 0:0 — Starke Defensive und mangelnde Chancenverwertung

Fußball und taktische Analyse: Warum setzen die Großen auf die neue Generation?

Fazit internationaler Sportanalysten und Fußballkommentatoren:

„Die unschätzbare Kraft der französischen Reserve“: Das Team von Didier Deschamps konnte die dichte und disziplinierte Abwehr Belgiens lange Zeit nicht durchbrechen; doch die Tiefe des Kaders und die Einwechslung junger Talente wie Olise und Cherki entschieden das Spiel – dies zeigt Frankreichs Immunität, selbst in schweren Spielen durch individuelle Klasse zu gewinnen;

Italiens taktisches Meisterwerk in Bursa: Die italienische Nationalmannschaft unter Luciano Spalletti bewahrte im hitzigen Stadion der Türkei absolute Coolness; das aktive Einrücken der Außenverteidiger in den Angriff (Tore von Kayode und Bastoni) und das schnelle Pressing im Mittelfeld machten den Defensivplan der Türken innerhalb von 30 Minuten zunichte;

„Heißes Rennen in der Liga B“: Schweden macht dank der Superform von Viktor Gyökeres einen souveränen Schritt in Richtung Liga A; der Sieg Bosniens in Rumänien bedeutet, dass der Kampf in der Gruppe bis zur letzten Sekunde andauern wird.

Glauben Sie, dass die italienische Nationalmannschaft mit diesem hohen Sieg ihre alte Meisterform bewiesen hat, oder hat die türkische Abwehr zu viele Fehler gemacht? Reicht Olises Heldentat in der Schlussphase aus, um ihn in die Startelf der „Bleus“ zu bringen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der härtesten Kämpfe des europäischen Fußballs mit allen Fans!