Großbritannien In den politischen Kreisen Großbritanniens wurde eine überraschend radikale Initiative zur Rückgängigmachung der Brexit-Folgen und zur Wiederherstellung der Integration mit dem Kontinent gestartet. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan forderte auf der Jahreskonferenz der Labour Party in Liverpool, dass das Land unverzüglich in die Europäische Union zurückkehren müsse, ohne dass dafür ein neues landesweites Referendum erforderlich sei.

Wie die einflussreiche britische Zeitung The Independent berichtete, wandte sich der Bürgermeister der Hauptstadt an Premierminister Andy Burnham und schlug einen konkreten Fahrplan vor: den sofortigen Wiedereintritt in die EU-Zollunion zur Beseitigung von Handelshemmnissen, gefolgt von einem assoziierten Mitgliedsstatus und der Akzeptanz der Bedingungen des europäischen Binnenmarktes. Khan forderte, diesen strategischen Plan in das nächste Wahlprogramm aufzunehmen. Dieser Appell erfolgte vor dem Hintergrund der Vereinbarung von Premierminister Burnham am 24. August mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, die Beziehungen drastisch zu verbessern und bis Ende des Jahres einen Gipfel zwischen Großbritannien und der EU abzuhalten.

«Rückkehr ohne Referendum, Zollunion und Khans Plan»: Die 5 Kernpunkte der Erklärung

Die wichtigsten offiziellen Argumente zu Sadiq Khans sensationeller Initiative in Liverpool:

Kein neues Referendum nötig: Der Londoner Bürgermeister schlug vor, den Prozess der Rückkehr Großbritanniens in die EU ohne eine Volksabstimmung durchzuführen;

Sofortige Rückkehr in die Zollunion: Um bürokratische Handelshemmnisse und wirtschaftliche Schäden zu minimieren, sei der vorrangige Beitritt zum EU-Zollsystem erforderlich;

Binnenmarkt und assoziierte Mitgliedschaft: In der zweiten Phase des Plans wurde vorgeschlagen, dass Großbritannien einen Assoziierungsstatus mit der EU erhält und in den europäischen Binnenmarkt zurückkehrt;

Wahlmanifest der Labour Party: Sadiq Khan forderte Premierminister Andy Burnham auf, diesen Punkt in das offizielle Programm der Partei aufzunehmen;

Großbritannien-EU-Gipfel bis Jahresende: Der im August zwischen dem Premierminister und dem EU-Ratspräsidenten António Costa vereinbarte Gipfel soll als Plattform für die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen dienen.

Klassifizierung der von Sadiq Khan vorgeschlagenen Etappen für den EU-Wiedereintritt Großbritanniens

Mögliche Integrationsmechanismen für die Londoner Stadtverwaltung und die britische Regierung:

Phasen der Reintegration Vorgesehene praktische Schritte Auswirkungen auf die britische Wirtschaft und Politik Phase 1: EU-Zollunion Sofortige Rückkehr ohne Vorbereitung Abschaffung von Zöllen im Warenverkehr und Beseitigung von Logistikstaus Phase 2: Assoziierte Mitgliedschaft Abkommen über einen speziellen strategischen Status mit Brüssel Wiederherstellung der vollständigen politischen und sicherheitspolitischen Partnerschaft Phase 3: Europäischer Binnenmarkt Wiederherstellung des freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs Stärkung des Finanzplatzes London und Steigerung des Exportvolumens Rechtlicher und politischer Mechanismus Ohne neues Referendum, durch das Parteimanifest Vermeidung politischer Spaltungen und Verzögerungen in der Gesellschaft Diplomatische Startrampe Geplanter Großbritannien-EU-Gipfel bis Jahresende Aufnahme offizieller Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat und Burnham

Expertise zu internationaler Politik und Geoökonomie: Warum zieht sich die britische Elite vom Brexit zurück?

Schlussfolgerungen europäischer Politikwissenschaftler, britischer Ökonomen und internationaler Analysten:

«Die wirtschaftlichen Wunden des Brexit»: Nach dem Austritt aus der EU sah sich Großbritannien mit Inflation, Arbeitskräftemangel, explodierenden Logistikkosten und einem Bedeutungsverlust des Finanzplatzes London konfrontiert; Sadiq Khans Position ist nicht nur eine politische Erklärung, sondern ein offener Ausdruck der realen Krise, mit der die Geschäftswelt und die Stadtverwaltungen zu kämpfen haben;

«Die Logik der Vermeidung der Referendumsfalle»: Der Vorschlag des Bürgermeisters, kein neues Referendum abzuhalten, gilt als äußerst kalkulierter Schritt; das Referendum von 2016 hatte die britische Gesellschaft in zwei verfeindete Lager gespalten; deshalb zielt Khan darauf ab, diese Frage durch das Parlament und Wahlen zu lösen, um neue innenpolitische Instabilität zu vermeiden;

Ein Test für Andy Burnham und die Labour Party: Obwohl der Premierminister eine Verbesserung der Beziehungen zu António Costa anstrebt, gibt es innerhalb der Partei weiterhin unterschiedliche Ansichten über eine vollständige Rückkehr in die EU; auch Brüssel wird einer «Rosinenpickerei» (Cherry-Picking) Londons nicht zustimmen – eine vollständige Rückkehr in den Markt erfordert ernsthafte Zugeständnisse bei Grenzen und finanziellen Beiträgen.

Glauben Sie, dass eine Rückkehr Großbritanniens in die EU ohne Referendum demokratischen Prinzipien entspricht, oder muss eine solch schicksalhafte Entscheidung zwingend durch eine Volksabstimmung getroffen werden? Welchen Nutzen könnte eine Rückkehr Großbritanniens für die krisengeschüttelte europäische Wirtschaft bringen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der großen Wende in der globalen Geopolitik mit allen Interessierten!