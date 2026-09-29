Lamine Yamal hat gewählt: Messi, Pelé oder Maradona

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Lamine Yamal hat gewählt: Messi, Pelé oder Maradona

Der Flügelstürmer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat eine klare Antwort auf die Frage gegeben, wer der größte Spieler der Fußballgeschichte sei. Als das junge Talent zwischen drei Legenden – Lionel Messi, Pelé und Diego Maradona – wählen musste, fiel seine Antwort erwartungsgemäß auf einen der größten Namen in der Geschichte des FC Barcelona.

Yamals Meinung nach ist er unter den Spielern, die er persönlich gesehen und verfolgt hat, Lionel Messi der größte Fußballer der Geschichte und das bleibt er auch.

„Messi, Pelé oder Maradona?“

Yamal wurde die Frage gestellt, bei der die drei Fußballgrößen Lionel Messi, Pelé und Diego Maradona verglichen wurden.

Er erklärte seine Wahl, ohne lange zu zögern.

„Basierend auf dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass Messi der größte Fußballer der Geschichte ist.“

Yamal begründete diese Meinung mit den Erfolgen, die Messi im Laufe seiner Karriere erzielt hat.

„Weil er bisher so viel erreicht hat und immer noch weitermacht.“

Diese Ansicht des jungen Fußballers wird auch durch seine frühere Einstellung zu Messi untermauert. Yamal hatte Messi bereits zuvor als einzigartigen Spieler beschrieben und erklärt: „Es wird keinen anderen Spieler wie Leo Messi geben.“

Für Yamal ist Messi nicht nur eine Fußballlegende

Yamals Respekt vor Messi ist natürlich auch mit dem Umfeld des FC Barcelona verbunden.

Yamal, ein Absolvent der Akademie des katalanischen Klubs „La Masia“, hat seine Entwicklung im Profifußball eng mit dem FC Barcelona verknüpft. Daher ist der Einfluss von Messi, der einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte einnimmt, auf die junge Generation spürbar.

Yamal selbst nannte nicht Messi oder Ronaldo, sondern Messi und Ronaldinho als seine größten Inspirationsquellen im Fußball. Er betonte, dass er besonders ihre Fähigkeit schätze, den Fans Freude zu bereiten und einen einzigartigen Spielstil zu präsentieren.

Bemerkenswert ist, dass Yamal selbst Geschichte schreibt

Obwohl Lamine Yamal noch sehr jung ist, hat er bereits auf höchstem Niveau große Aufmerksamkeit erregt.

In seinem Spiel spielen Schnelligkeit, Technik, das Dribbling gegen Gegner und die Fähigkeit, auf dem Platz eigenständige Entscheidungen zu treffen, eine wichtige Rolle. Yamal selbst betrachtet seinen eigenen Stil als seine größte Stärke im Fußball.

In dieser Hinsicht wirft seine Meinung über Messi eine weitere interessante Frage auf: Kann Yamal, der sich im heutigen Fußball von Messi inspirieren lässt, in Zukunft selbst in die Riege der größten Fußballer der Geschichte aufsteigen?

Es ist noch zu früh, um diese Frage zu beantworten. Aber eines ist sicher: Yamals Weg im Fußball hat gerade erst begonnen, und er hat eine besondere historische Verbindung zum FC Barcelona, dem Verein, der den Namen Messi trägt, den er heute selbst als Legende bezeichnet.

Yamal hat seine Wahl getroffen: In seinen Augen ist der größte Spieler der Fußballgeschichte – Lionel Messi.

Lamine YamalFC BarcelonaLionel MessiFußballLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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