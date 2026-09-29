Entscheidende Stunden im Nahen Osten: Iran und USA könnten durch Katar einen Waffenstillstand erzielen

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Entscheidende Stunden im Nahen Osten: Iran und USA könnten durch Katar einen Waffenstillstand erzielen

Die seit Monaten erwarteten diplomatischen Verhandlungen zur Beilegung der akuten militärisch-politischen Krise im Nahen Osten haben eine entscheidende Phase erreicht. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Abbas Araghchi, gab bekannt, dass die Teheraner Seite detailliert mit katarischen Vermittlern Wege zur Lösung des regionalen Konflikts und zur Erfüllung der iranischen Bedingungen erörtert habe. Laut der Nachrichtenagentur Reuters führten US-amerikanische und iranische Delegationen am Montag in Doha getrennte, nicht-öffentliche Gespräche über Vermittlerstaaten.

Der iranische Fernsehsender Press TV betonte unter Berufung auf Araghchis Erklärung, dass die Antwort aus Washington voraussichtlich bereits morgen über die katarischen Vermittler an Teheran übermittelt werde. Es ist bekannt, dass der Iran einen 7-Tage-Plan zur Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr im Austausch für die Aufhebung der Beschränkungen für Ölexporte sowie der Seeblockade vorgeschlagen hatte; obwohl US-Präsident Donald Trump diesen Vorschlag öffentlich abgelehnt hat, wartet Teheran auf eine endgültige offizielle Antwort. Derzeit ist der freie Verkehr durch die Straße von Hormus, die Hauptschlagader des Welthandels, vollständig zum Erliegen gekommen.

„Katarische Vermittlung, 7-Tage-Plan und Hormus-Blockade“: Die 5 Kernpunkte der Verhandlungen

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den geheimen diplomatischen Kontakten zwischen dem Iran und den USA:

  • Vermittlung durch Katar und die Antwort von morgen: Der iranische Außenminister Abbas Araghchi gab bekannt, dass die offizielle Position der USAmorgen über katarische Diplomaten übermittelt wird;

  • „Verhandlungen in getrennten Räumen“: Laut Reuters sitzen die Vertreter Washingtons und Teherans nicht an einem Tisch, sondern kommunizieren über neutrale Vermittler;

  • 7-Tage-Plan zur Öffnung der Straße von Hormus: Der Iran hat erklärt, bereit zu sein, die wichtige Meerenge innerhalb von 7 Tagen zu öffnen, sofern die Sanktionen gegen Ölexporte und die Seeblockade aufgehoben werden;

  • Trumps Ablehnung und die Hoffnung auf eine Einigung: Obwohl Donald Trump erklärte, er werde diesen Vorschlag nicht akzeptieren, wartet der Iran auf eine offiziell dokumentierte endgültige Antwort der Vermittler;

  • Meerenge bleibt geschlossen, Spannungen hoch: Nach dem Bruch des im Juni unterzeichneten Friedensmemorandums und dem anschließenden Schlagabtausch ist der freie Handelsverkehr in Hormus vollständig gelähmt.

Klassifizierung der Hormus-Krise und der Verhandlungen zwischen Iran und USA

Tabelle der Forderungen, Konfliktursachen und der aktuellen Lage:

Analyse-Kriterien und Richtungen

Position der Islamischen Republik Iran

Position der Vereinigten Staaten von Amerika

Hauptforderungen

Beendigung der Seeblockade und Aufhebung der Ölexportbeschränkungen

Stopp von Angriffen auf Handelsschiffe und regionale Sicherheit

Vorgeschlagene Lösung

7-Tage-Stufenplan zur Öffnung der Straße von Hormus

Donald Trump lehnte den ursprünglichen Plan als unzureichend ab

Format des Dialogs

Indirekt unter katarischer Vermittlung (hinter verschlossenen Türen)

Vorbereitung einer offiziellen Antwort durch Diplomaten in Doha

Aktueller praktischer Status

Freier Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gestoppt

Verstärkte Präsenz von Flugzeugträgergruppen und militärische Überwachung im Golf

Wahrscheinlichkeit für die nächsten Tage

Erhalt der offiziellen Entscheidung Washingtons durch katarische Diplomaten morgen

Fortsetzung des Sanktionsdrucks oder Kompromissbereitschaft

Geopolitik und militärische Expertise: Warum sorgt das Schicksal der Straße von Hormus die ganze Welt?

Schlussfolgerungen von Experten für internationale Sicherheit, Politikwissenschaftlern und Energieanalysten:

  • „20 Prozent des Weltöls unter Belagerung“: Ein erheblicher Teil des weltweiten Ölexports auf dem Seeweg wird durch die Straße von Hormus transportiert; der Stopp des Schiffsverkehrs führt zu einem Preissprung bei Kraftstoffen auf den Weltmärkten, steigenden Logistikkosten und einer neuen Welle der globalen Inflation; daher ist dieser Konflikt keine bloße regionale, sondern eine globale wirtschaftliche Bedrohung;

  • „Katarische Diplomatie und die Suche nach einem Kompromiss“: Trotz Trumps scharfer Äußerungen zeigen die parallelen Konsultationen der US- und Iran-Vertreter in Doha, dass beide Seiten einen umfassenden militärischen Zusammenstoß vermeiden wollen; die Wahrscheinlichkeit, dass der 7-Tage-Plan überarbeitet wird und in eine vorübergehende humanitär-wirtschaftliche Deeskalation mündet, bleibt bestehen;

  • Notwendigkeit, aus den Fehlern vom Juni zu lernen: Dass das im Sommer geschlossene Memorandum innerhalb von nur 3 Wochen in sich zusammenbrach, zeugt von tiefem Misstrauen; wenn eine neue Vereinbarung nicht nur auf Worten basiert, sondern durch internationale Garantien und ständige Überwachung durch die UNO oder Vermittlerstaaten abgesichert wird, könnte jeder zufällige Schlag den Funken für einen neuen Krieg entzünden.

Glauben Sie, dass Donald Trump und die US-Regierung den Vorschlag des Iran zur Öffnung der Straße von Hormus im Austausch für die Aufhebung der Ölsanktionen annehmen werden, oder wird der Sanktionsdruck weiter zunehmen? Welche Auswirkungen hätte die Öffnung oder das weitere Geschlossenbleiben der Meerenge auf die Wirtschaft Usbekistans und unserer Region? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie die heißeste Intrige der Weltpolitik mit allen!

Abbas AraghchiKatarStraße von HormusIslamische Republik IranGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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