Gastgeber der 46. Schacholympiade in Samarkand, hat das usbekische Nationalteam nach seinem historischen Sieg auch den „2700 Club“, die offizielle Elite der Schachwelt, vollständig erobert. Nach Abschluss des Turniers verzeichnete unser Landsmann Nodirbek Yakubboev den höchsten Live-Rating-Anstieg unter den stärksten Großmeistern der Welt – sein persönliches Konto wuchs um rekordverdächtige +26,7 Elo-Punkte, womit sein Live-Rating 2711,7 erreichte.

Den zweithöchsten Zuwachs erzielte unser Teamkapitän Nodirbek Abdusattorovder mit +17,5 Elo-Punkten sein Rating auf 2779,5 steigerte. Ein weiterer Leistungsträger unseres Teams, Javokhir Sindarov, festigte ebenfalls seinen Platz in den Top 10 der Welt (+3,5 Elo und ein Live-Rating von 2781,5). Zur Erinnerung: Durch diesen Triumph sicherte sich das Team Usbekistan-1 zum zweiten Mal den Weltmeistertitel bei der Schacholympiade.

„Absoluter Rekord von Yakubboev, Abdusattorovs Höhenflug und das zweite Olympia-Gold“: 5 Kernpunkte des historischen Erfolgs

Die wichtigsten offiziellen Fakten zur Olympiade in Samarkand und zum Elite-Schach-Rating:

Nodirbek Yakubboev auf Platz 1 weltweit: Er erzielte den größten Rating-Sprung unter den Elite-Großmeistern und verbuchte ein Rekordplus von +26,7 Elo;

Sicherer Schritt in den „2700 Club“: Yakubboevs Live-Rating erreichte 2711,7 Punkte und festigte seinen Platz in der absoluten Weltelite;

Abdusattorov auf Platz 2 weltweit: Nodirbek Abdusattorov verzeichnete ein Plus von +17,5 Elo und führt mit einem Live-Rating von 2779,5 die Riege der Stärksten an;

Beständigkeit von Javokhir Sindarov: Sindarov fügte +3,5 Elo hinzu, erreichte ein Rating von 2781,5 und sicherte sich einen Platz in den Top 10 der Welt;

Usbekistans zweiter Meistertitel: Das Team Usbekistan-1 ließ bei der 46. Olympiade in Samarkand alle Konkurrenten hinter sich und gewann zum zweiten Mal den Weltmeisterpokal.

Ergebnisse der Schacholympiade: Vergleich der Leistungen der usbekischen Großmeister im „2700 Club“

Live-Rating-Anstieg und aktueller Status der Elite-Schachspieler:

Schachspieler (Großmeister) Persönlicher Zuwachs (Elo) Aktuelles Live-Rating Status und Platzierung im „2700 Club“ Nodirbek Yakubboev +26,7 Elo (Platz 1 weltweit) 2711,7 Autor des größten Sprungs unter den Elite-Großmeistern Nodirbek Abdusattorov +17,5 Elo (Platz 2 weltweit) 2779,5 Verfolger der Weltmeister, zweitbester Anstieg weltweit Javokhir Sindarov +3,5 Elo 2781,5 Top-10-Elite der Welt, stabilste Kraft des Teams Team Usbekistan-1 — Olympiasieger der 46. Schacholympiade Zum zweiten Mal das stärkste Schach-Nationalteam der Welt

Schach und strategische Expertise: Warum dieses Ergebnis zeigt, dass die Ära der usbekischen Schachschule angebrochen ist?

Fazit von FIDE-Experten, internationalen Großmeistern und Sportanalysten:

„Nodirbek Yakubboevs Glanzleistung und das Teamgleichgewicht“: Während die meisten Gegner ihre Aufmerksamkeit auf Abdusattorov und Sindarov richteten, entschied Yakubboev alle komplexen Partien an den Brettern 2 und 3 für sich; der Zuwachs von +26,7 Punkten beweist, dass unser Team nicht nur von einem Anführer abhängt, sondern über vier gleichwertige Großmeister verfügt, die jeden Gegner schlagen können;

„Die 2780er-Schwelle und die Super-Elite“: Dass sowohl Abdusattorov (2779,5) als auch Sindarov (2781,5) der magischen 2800er-Marke so nahe kommen, bedeutet, dass Usbekistan gleichzeitig zwei vollwertige Anwärter auf den Weltmeistertitel hat; ein solches Potenzial ist ein seltenes Phänomen, das derzeit nicht einmal bei den Teams aus Indien oder den USA zu beobachten ist;

Zweites Gold – Ergebnis systematischer Politik: Nach dem ersten Sieg in Chennai nun die Titelverteidigung auf heimischem Boden in Samarkand sowie die Plätze 1 und 2 in den persönlichen Ratings zu belegen, besiegelt offiziell den Aufstieg des usbekischen Schachs zur neuen Hegemonialmacht.

Glauben Sie, dass Nodirbek Yakubboev, Nodirbek Abdusattorov und Javokhir Sindarov in naher Zukunft um die individuelle Weltmeisterschaft (FIDE-Krone) kämpfen und sie in unser Land holen können? Wie wird dieser zweite historische Meistertitel im Land unseres großen Vorfahren Amir Timur die Entwicklung unseres nationalen Sports beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieses Welterfolgs des usbekischen Schachs mit allen Landsleuten!