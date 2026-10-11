Wie funktioniert die TicNote Watch mit 17-sprachiger Spracherkennung?

In der Welt der Technologie ist ein neues Gadget aufgetaucht, das den Arbeitsalltag erheblich erleichtert. Das bekannte chinesische Unternehmen Mobvoi hat offiziell seine TicNote Watch vorgestellt, eine Smartwatch, die Live-Gespräche in Echtzeit aufzeichnet, direkt in Text umwandelt und mithilfe von künstlicher Intelligenz kurze Zusammenfassungen erstellt.

Das neue Gadget soll für Fachleute, die Geschäftstreffen, Vorlesungen und tägliche Verhandlungen führen, zu einem echten digitalen Sekretär am Handgelenk werden.

Echtzeit-Transkription und Shadow AI 2.0-Funktionen

Die TicNote Watch ist nicht nur ein Aufnahmegerät, sondern ein intelligenter Assistent, der auf komplexen neuronalen Netzen basiert:

Hören und Schreiben in 17 Sprachen: Das System empfängt Sprache in 17 Sprachen in Echtzeit und zeigt sie sofort als Text auf dem Display der Uhr an;

Ein-Tasten-Bedienung: Um die Aufnahme zu starten, reicht es, eine spezielle Taste 2 Sekunden lang gedrückt zu halten. Zudem gibt es einen separaten Modus für die schnelle Notiz kurzer, dringender Gedanken;

Hervorhebung wichtiger Sätze: Während des Gesprächs kann der Benutzer mit einem einzigen Klick wichtige Sätze markieren. Nach Abschluss der Diskussion systematisiert das Programm diese;

Kurzfassung durch künstliche Intelligenz: Der Shadow AI 2.0 Assistent im Gadget filtert die wichtigsten Punkte aus dem umfangreichen Text heraus, erstellt ein abschließendes Protokoll des Gesprächs und hilft bei der Suche nach Informationen in Archiven.

Technische Daten: Leistungsstarkes Mikrofon und 200 Stunden Speicher

Für eine klare und fehlerfreie Audioaufnahme ist das Gerät mit moderner Hardware ausgestattet:

Geräuschunterdrückende Mikrofone: Zwei im Gehäuse integrierte empfindliche Mikrofone und Algorithmen zur Rauschunterdrückung erfassen Gespräche in einer Entfernung von 3–5 Metern präzise;

Lange Akkulaufzeit: Die Smartwatch kann über 24 Stunden lang ununterbrochen Audio aufzeichnen;

Großer Speicher und Cloud-Service: Der interne Speicher des Geräts kann über 200 Stunden an Audiodateien speichern. Alle Daten werden mit der TicNote-App und dem Cloud-System synchronisiert, um eine zentrale Datenbank für Notizen zu bilden.

Gesundheitsüberwachung und Fitness-Funktionen

Neben den Sprachfunktionen vereint die TicNote Watch alle fortschrittlichen Möglichkeiten herkömmlicher Smartwatches:

Überwachung medizinischer Daten: Das Gerät überwacht kontinuierlich die Herzfrequenz (Puls), den Blutsauerstoffgehalt (SpO2), das Stresslevel und die Schlafphasen;

Navigation: Das integrierte GPS-Modul dient der präzisen Bestimmung von Outdoor-Aktivitäten und Routen auf der Karte.

Diese neue Entwicklung von Mobvoi ist ein wichtiger Schritt bei der Integration von KI und Wearables und bietet eine praktische Lösung zur Steigerung der Arbeitseffizienz.