Technische Daten und Preise der Samsung Galaxy Watch Ultra 2 und Watch 9 bekannt gegeben

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung bereitet sich intensiv auf die Vorstellung seiner neuen Smartwatch-Generation vor. Wenige Tage vor der offiziellen Premiere sind alle technischen Details und die erwarteten Preise der Modelle Galaxy Watch 9 und Galaxy Watch Ultra 2 im Internet durchgesickert. Die von WinFuture und dem bekannten Insider Roland Quandt bereitgestellten Informationen deuten darauf hin, dass diese Geräte neue Maßstäbe auf dem Markt für Wearables setzen werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die wichtigste Neuerung der neuen Linie betrifft die interne Hardware. Berichten zufolge werden alle Modelle mit dem Qualcomm SW6100 Chipsatz ausgestattet sein, der auf einem 3 nm Fertigungsprozess basiert. Dieser 5-Kern-Prozessor besteht aus einem Hochleistungskern (2,1 GHz) und vier energieeffizienten Kernen (1,95 GHz), was die Arbeitsgeschwindigkeit der Uhren deutlich erhöhen und den Stromverbrauch senken soll.

Revolution bei Akkukapazität und Laufzeit

Eine der erfreulichsten Nachrichten für Nutzer ist die Erhöhung der Akkukapazität. Insbesondere das Flaggschiff-Modell Galaxy Watch Ultra 2 wird mit einem 800 mAh Akku ausgestattet sein und damit den 590 mAh Wert des Vorgängermodells übertreffen. Dies ist ein sehr hoher Wert für Smartwatches, der es dem Gerät ermöglicht, mehrere Tage lang aktiv mit einer einzigen Ladung zu arbeiten.

Auch bei den Standard-Modellen der Galaxy Watch 9 gibt es Änderungen: Die 44 mm Version wird über einen 445 mAh Akku verfügen. Das kleinere 40 mm Modell ist auf eine 325 mAh Stromquelle beschränkt. Beim Speicher hat Samsung nicht gespart: Die Uhren kommen je nach Modell mit 2 GB RAM und 32 oder 64 GB internem Speicher auf den Markt.

Design und Haltbarkeit

Auch bei Optik und Schutzgrad gibt es deutliche Unterschiede. Das Gehäuse der Galaxy Watch 9 besteht aus Aluminium und bietet eine Wasserbeständigkeit von 5 ATM. Das High-End-Modell Galaxy Watch Ultra 2 wird in einem robusten Titangehäuse gefertigt. Dieses Modell bietet einen Schutz, der den Betrieb in bis zu 100 Metern Tiefe ermöglicht, was es ideal für Extremsportler macht.

Zudem unterstützen alle neuen Modelle moderne Drahtlos-Standards:

Bluetooth 6.0 Protokoll der neuen Generation;

Dual-Band Wi-Fi und NFC-Modul;

LTE-Mobilfunknetz bei bestimmten Modifikationen;

Wear OS System und One UI Watch 9 Benutzeroberfläche.

Bei den Preisen könnte es einen leichten Anstieg geben. Insidern zufolge hat sich Samsung aufgrund neuer Technologien und eines stärkeren Akkus für eine Preiserhöhung entschieden. Die offizielle Vorstellung der Galaxy Watch 9 und Galaxy Watch Ultra 2 ist für das Galaxy Unpacked Event am 22. Juli in London geplant. Die Geräte werden Anfang August auf dem Markt erwartet.