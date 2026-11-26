Neue Preise für AirPods und Apple Watch Modelle
Stand 26. November 2026 wurden die Preise für AirPods-Kopfhörer und Apple Watch Smartwatches bekannt gegeben. Die Liste enthält verschiedene Generationen von AirPods, Apple Watch, SE und Ultra Modellen sowie deren Varianten nach Größe und Farbe, nicht nach Speicher.
AirPods Kopfhörer:
• AirPods 2.1 — 104 Dollar;
• AirPods 4 — 109 Dollar;
• AirPods 4 ANC Wireless — 139 Dollar;
• AirPods 5 ANC — 139 Dollar;
• AirPods 5 ANC Wireless — 159 Dollar;
• AirPods Pro Lightning — 169 Dollar;
• AirPods Pro 2 Type-C — 189 Dollar;
• AirPods Pro 3 — 209 Dollar;
• AirPods Max 2023 — 379 Dollar;
• AirPods Max 2 2024 — 439 Dollar;
• AirPods Max 2 2026 — 449 Dollar.
Apple Watch 11 und 12, Modelle mit Milanese-Armband:
• Apple Watch 11 2025, 42 mm Milanese — 699 Dollar;
• Apple Watch 11 2025, 46 mm Milanese — 759 Dollar;
• Apple Watch 12 2026, Milanese — 1029 Dollar.
Apple Watch 11 2025:
• 42 mm Jet Black — 349 Dollar;
• 42 mm Space Gray — 349 Dollar;
• 42 mm Rose Gold — 379 Dollar;
• 42 mm Silver — 379 Dollar;
• 46 mm Jet Black — 379 Dollar;
• 46 mm Space Gray — 379 Dollar;
• 46 mm Silver — 369 Dollar;
• 46 mm Gold — 359 Dollar (Angebot).
Apple Watch 12 2026, neues Modell:
• 42 mm — 419 Dollar;
• 46 mm — 449 Dollar.
Apple Watch 9:
41 mm:
• Midnight — 279 Dollar;
• Silver — 249 Dollar.
45 mm:
• Midnight — 249 Dollar (Angebot).
Apple Watch SE 2:
• 40 mm Midnight — 199 Dollar;
• 40 mm Silver, Starlight — 229 Dollar;
• 44 mm Midnight — 199 Dollar (Angebot);
• 44 mm Silver, Starlight — 239 Dollar.
Apple Watch SE 3, neues Modell:
• 40 mm Midnight — 234 Dollar;
• 40 mm Starlight — 234 Dollar;
• 44 mm Midnight — 254 Dollar;
• 44 mm Starlight — 254 Dollar.
Apple Watch Ultra 1 2022:
• 49 mm — 489 Dollar (Mega-Angebot).
Apple Watch Ultra 2:
• 49 mm Black — 599 Dollar;
• 49 mm Natural — 599 Dollar;
• 49 mm Black Milanese — 699 Dollar.
Apple Watch Ultra 3 2025:
• 49 mm Black — 639 Dollar (Angebot);
• 49 mm Natural — 639 Dollar.
Apple Watch Ultra 4, neues Modell:
• 49 mm — 779 Dollar;
• 49 mm Milanese — 1099 Dollar.
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