Apple Watch KI-Funktionen normalisieren ständige Überwachung

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Apple Watch KI-Funktionen normalisieren ständige Überwachung

Apple versucht, Nutzer an eine neue Realität zu gewöhnen: Gadgets, die ständig ihre Umgebung belauschen. Bei einer Präsentation stellte das Unternehmen neue Funktionen seiner Geräte vor, wobei der Fokus diesmal auf der Fähigkeit der Smartwatches lag, Live-Audio zu verarbeiten und gesprochene Worte in Text umzuwandeln. ixbt.com zufolge zeigt diese Situation, dass die Marke, die eigentlich streng auf Privatsphäre achtet, leicht von ihren Prinzipien abweicht und KI-Tools den Weg ebnet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Experten sind der Meinung, dass dieser Schritt Fragen aufwirft, ob Verbraucher eine solche Technologie wirklich wollen oder ob das Unternehmen aus Angst vor dem Druck von Konkurrenten wie OpenAI vorprescht. Heutzutage entwickeln viele Startups KI-gestützte Speech-to-Text-Funktionen. Solche Lösungen werden üblicherweise für Besprechungsprotokolle, Vorlesungen oder Interviews genutzt.

Die Grenze zwischen Audio-Intelligenz und Privatsphäre

Apple hat für seine Uhren Funktionen wie „Audio Intelligence“, „Live Rewind“ und „Siri Recap“ eingeführt. Diese Neuerungen bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen Komfort und Nutzen sowie dem Eingriff in die Privatsphäre. Insbesondere die „Audio Intelligence“-Funktion ist für Menschen mit Hörbehinderungen sehr nützlich, da sie den Träger vor Geräuschen wie Sirenen, Alarmanlagen, Türklingeln oder Babygeschrei warnen kann.

Diese Funktion könnte sogar Leben retten, wenn das iPhone des Nutzers nicht in der Nähe ist, während ein Brand- oder Kohlenmonoxidmelder auslöst. Die Funktionen „Live Rewind“ und „Siri Recap“ gehen jedoch über assistive Technologien hinaus und bewegen sich in ein weitaus komplexeres und umstritteneres Gebiet. Obwohl Apple Garantien für den Datenschutz bietet, könnte die Popularisierung einer Technologie, die ständig Audio aufnimmt, in der Gesellschaft Besorgnis erregen.

Technologischer Wettbewerb und Zukunftsaussichten

Es ist kein Geheimnis, dass die Kritik an Überwachungskameras, KI-Zentren und anderen digitalen Anwendungen in der Gesellschaft zunimmt. Dennoch machen Technologiegiganten in diesem Bereich rasante Fortschritte. Die neue „Live Rewind“-Funktion ermöglicht es beispielsweise, durch zweimaliges Drücken der Digital Crown der Uhr 15 Sekunden zurückzuspringen und das Gesagte aufzuzeichnen.

Diese Transkription wird anschließend in der neuen eigenständigen Siri-App von Apple gespeichert, sodass die Informationen jederzeit überprüft werden können. Die Zeit wird zeigen, ob diese neuen Funktionen zu einem festen Bestandteil unseres Alltags werden oder ob sie die Debatten über den Schutz der Privatsphäre weiter anheizen.

Apple WatchKünstliche IntelligenzTechnologiePrivatsphäreSiri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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