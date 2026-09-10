Apple Watch Series 12 und Ultra 4 vorgestellt

Apple hat offiziell seine nächste Generation von Smartwatches vorgestellt: die Apple Watch Series 12 und die Watch Ultra 4. Laut Ixbt.com sehen die Geräte zwar ihren Vorgängern ähnlich, doch ihre Hardware-Plattform, KI-Fähigkeiten und Gesundheitsüberwachungsfunktionen wurden grundlegend aktualisiert. Das Wichtigste: Trotz dieser umfangreichen Neuerungen bleiben die Einstiegspreise der Gadgets unverändert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Eines der wichtigsten Highlights der neuen Smartwatch-Generation ist das komplett überarbeitete System zur Überwachung der Herzfrequenz. Die Geräte sind mit einer verbesserten EKG-Registrierungsfunktion und einem neuen Herzfrequenzsensor ausgestattet. Es ist nun möglich, den Puls des Benutzers alle fünf Sekunden zu messen, was eine 60-mal höhere Frequenz als bisher bedeutet. Zudem wird die Herzfrequenzvariabilität nun alle fünf Minuten statt nur alle zwei Stunden aufgezeichnet.

Gesundheit und KI-Integration

Auch die Software des Geräts wurde erheblich erweitert. Apple hat die Health-App komplett aktualisiert und sie zu einem noch leistungsfähigeren Analysewerkzeug gemacht. Die App analysiert den Zustand des Benutzers nun tiefergehend und ergänzt alle Messwerte durch KI-generierte Erklärungen. Zusätzlich wurden neue Funktionen hinzugefügt, die während des Trainings Schritt-für-Schritt-Empfehlungen in Echtzeit geben.

Eine weitere wichtige Innovation ist das Audio Intelligence-System. Diese Funktion kombiniert die eingebauten Mikrofone der Uhr mit KI-Algorithmen, um hörgeschädigten Benutzern zu helfen, wichtige Umgebungsgeräusche wie Türklingeln oder Alarme zu erkennen. Das System ist zudem in der Lage, die letzten 15 Sekunden eines Gesprächs zur schnellen Notiz in Text umzuwandeln. Nach der Aufnahme längerer Gespräche erstellt die KI automatisch eine Zusammenfassung.

Apple betont, dass Sprachaufnahmen nicht gespeichert werden und das Unternehmen selbst keinen direkten Zugriff auf die Audiodaten hat. Die Audio Intelligence-Funktion soll Ende 2026 als Beta-Version veröffentlicht werden und zunächst nur auf Englisch verfügbar sein.

Technische Daten und Preise

Die stabile Leistung aller fortschrittlichen Funktionen wird durch den Apple S11-Prozessor gewährleistet, der auf der ARM-Architektur basiert und mit A20 Pro-Technologien entwickelt wurde. Dieser Chip umfasst zwei energieeffiziente Rechenkerne, eine Single-Core-GPU und einen Quad-Core-KI-Beschleuniger.

Für die Watch Series 12-Linie hat Apple Premium-Versionen mit weißen und blauen Keramikgehäusen vorbereitet. Das Modell Watch Ultra 4 setzt traditionell auf Autonomie und bietet eine Laufzeit von mehr als zwei Tagen mit einer einzigen Ladung. Die Apple Watch Series 12 startet bei 400 USD, die Watch Ultra 4 bei 800 USD.