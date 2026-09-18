iFlytek stellt AI Recording Card für Sprachaufzeichnungen vor

In einer Zeit rasanter KI-Entwicklung hat das chinesische Unternehmen iFlytek ein neues Gerät zur Verarbeitung und Transkription von Sprachaufnahmen angekündigt: die AI Recording Card. Laut ixbt.com soll dieses kompakte Gerät die Art und Weise, wie Arbeitsabläufe, Meetings und wichtige Verhandlungen aufgezeichnet werden, grundlegend verändern, da es moderne KI-Funktionen nutzt, um Zeit zu sparen. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Das neue Gadget zeichnet sich durch sein ultradünnes und leichtes Design aus. Mit Abmessungen von nur 85,6 × 54 × 4 mm und einem Gewicht von etwa 33 Gramm ist es äußerst handlich. Der Hersteller bietet das Gerät in modernen Farben wie "Space Gray" und "Obsidian Black" an. Dank der magnetischen Konstruktion lässt es sich zudem bequem direkt an der Rückseite eines Smartphones befestigen.

Technische Möglichkeiten und Aufnahmequalität

Das Aufnahmesystem des Geräts besteht aus einem Knochenschallmikrofon für hohe Präzision und drei Richtmikrofonen, die Schall aus bis zu 8 Metern Entfernung erfassen können. Es ist mit einer professionellen Rauschunterdrückung ausgestattet, die eine klare Sprachaufnahme selbst in lauten Umgebungen ermöglicht. KI-Algorithmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Transkription und der automatischen Erstellung von Zusammenfassungen.

Die KI transkribiert nicht nur Sprache, sondern erstellt auch Protokolle, Aufgabenlisten und übersetzt Sprache in 10 Fremdsprachen. Darüber hinaus erkennt das Gerät verschiedene lokale Dialekte sowie zwei Sprachen ethnischer Minderheiten. Laut Unternehmensangaben dauert die Transkription und Verschlüsselung einer zweistündigen Sprachaufnahme nur zwei Minuten.

Akkulaufzeit und zusätzliche Dienste

Die iFlytek AI Recording Card verfügt über ein 0,95-Zoll OLED-Display, 16 GB internen Speicher und einen 216 mAh Akku. Die Laufzeit bei voller Ladung wird mit bis zu 30 Stunden angegeben; zudem ist eine magnetische Ladefunktion vorgesehen. Als zusätzlichen Vorteil erhalten Käufer im ersten Jahr unbegrenzte kostenlose Transkriptionsdienste. Der Preis des Gadgets liegt auf dem chinesischen Markt bei 999 Yuan.