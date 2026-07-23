Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat eine deutliche Verlängerung des Software-Supports für seine neue Generation von Smartwatches angekündigt. Dieser Schritt stellt nicht nur sicher, dass Nutzer ihre Geräte länger verwenden können, sondern setzt auch einen neuen Standard auf dem Markt für Wearables. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach offiziellen Angaben des Unternehmens werden die Modelle Galaxy Watch 9 und Galaxy Watch Ultra 2 Updates für bis zu fünf Generationen des Betriebssystems Wear OS erhalten. Zudem werden fünf Jahre lang spezielle Sicherheits-Patches bereitgestellt. Wie ixbt.com berichtet, bedeutet dies, dass diese Uhren bis zu Wear OS 12 aktualisiert werden und mindestens bis 2031 relevant bleiben.

Wettbewerbsvorteil und neue Möglichkeiten

Zum Vergleich: Frühere Generationen von Samsung-Smartwatches waren auf vier große System-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Support beschränkt. Nun hat das Unternehmen die Lebensdauer seiner Flaggschiff-Uhren auf ein neues Niveau gehoben. Damit hat Samsung seine Hauptkonkurrenten deutlich überholt.

Zum Beispiel ist für das Modell Google Pixel Watch 4 nur eine dreijährige Garantie für Betriebssystem- und Sicherheits-Updates gegeben. Ein Vergleich mit Apple ist etwas schwieriger, da das Unternehmen aus Cupertino die Support-Dauer seiner Geräte nicht im Voraus bekannt gibt. Mit der Veröffentlichung von watchOS 27 wurde jedoch beobachtet, dass einige Apple Watch Modelle drei Jahre nach ihrer Markteinführung keine Updates mehr erhielten.

Die Modelle Galaxy Watch 9 und Galaxy Watch Ultra 2 wurden zusammen mit Samsungs neuer Generation faltbarer Smartphones vorgestellt. Neben der Software wurden diese Gadgets auch technisch erheblich verbessert. Insbesondere sind sie mit der Hardware-Plattform Snapdragon Wear Elite und Akkus mit erhöhter Kapazität ausgestattet.

Für Technikbegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht sehr wichtig, da in einer Zeit steigender Smartwatch-Preise die Tatsache, dass ein Gerät 5-6 Jahre lang nicht veraltet, ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung ist. Zudem verfügen die neuen Uhren über erweiterte Funktionen des Galaxy AI-Systems, die präzisere Daten für die Gesundheitsüberwachung liefern.