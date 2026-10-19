Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert
Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand vom 19. Oktober 2026 aktualisiert. Die Kosten der Geräte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Einige Modelle werden zu Aktionspreisen angeboten.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 569 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 579 Dollar
• 256 GB, Black: 1 569 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 Dollar, Aktionspreis
• 512 GB: 1 829 Dollar
• 1 TB: 2 899 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 749 Dollar
• 256 GB, Silver: 1 749 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 749 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 779 Dollar
• 512 GB, Black: 2 049 Dollar
• 512 GB, Silver: 2 049 Dollar
• 512 GB, Glacier: 1 999 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 199 Dollar
• 1 TB: 2 699 Dollar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 579 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 579 Dollar
• 256 GB, Black: 1 579 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 Dollar
• 512 GB: 1 869 Dollar
• 1 TB: 2 799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 779 Dollar
• 256 GB, Black: 1 799 Dollar, Aktionspreis
• 256 GB, Silver: 1 779 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 789 Dollar
• 512 GB, Black: 2 139 Dollar
• 512 GB, Silver: 2 139 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 179 Dollar
• 512 GB, Glacier: 2 129 Dollar
• 1 TB, Black: 2 699 Dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 949 Dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 Dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 Dollar
Die angegebenen Preise gelten für den 19. Oktober 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern.
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