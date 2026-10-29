iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max: Aktuelle Preise

·6·Technologie
iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max: Aktuelle Preise

Stand 29. Oktober wurden die Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Liste enthält die Preise für die Modelle iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, basierend auf Speicherkapazität, Farbe und SIM-Karten-Typ.

Das iPhone Duo mit 256 GB Speicher wird für 2999 Dollar angeboten, die Version mit 512 GB für 3449 Dollar.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1529 Dollar
• 256 GB, Black: 1529 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1539 Dollar
• 512 GB: 1799 Dollar
• 1 TB: 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1719 Dollar
• 256 GB, Silver: 1729 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1739 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1759 Dollar
• 512 GB, Black: 1949 Dollar
• 512 GB, Silver: 1979 Dollar
• 512 GB, Glacier: 1979 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 Dollar
• 1 TB: 2699 Dollar

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1589 Dollar
• 256 GB, Black: 1569 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1569 Dollar
• 512 GB: 1839 Dollar
• 1 TB: 2799 Dollar

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1749 Dollar
• 256 GB, Black: 1739 Dollar
• 256 GB, Silver: 1739 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1779 Dollar
• 512 GB, Black: 1999 Dollar
• 512 GB, Silver: 2029 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 Dollar
• 512 GB, Glacier: 2029 Dollar
• 1 TB, Black: 2679 Dollar
• 1 TB, Burgundy: 2699 Dollar
• 1 TB, Glacier: 2999 Dollar
• 1 TB, Silver: 2999 Dollar

Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 29. Oktober 2026. Laut Handelsquelle können sich die Smartphone-Preise täglich ändern. Daher wird empfohlen, den aktuellen Preis vor dem Kauf zu überprüfen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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