Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max

·21·Technologie
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max

Die heutigen Preise für die Smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden bekannt gegeben. Die Kosten variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Typ. Es wurden separate Preise für E-SIM + E-SIM sowie SIM + E-SIM Versionen festgelegt. Den veröffentlichten Informationen zufolge wird die 256 GB Version des iPhone Duo ab 3199 Dollar und die 512 GB Version ab 3799 Dollar angeboten.

iPhone Duo Preise

• 256 GB: 3199 Dollar

• 512 GB: 3799 Dollar

E-SIM + E-SIM Versionen

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 Dollar

• Glacier: 1549 Dollar

• Black: 1549 Dollar

• Burgundy: 1549 Dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 Dollar

• 1 TB: 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 Dollar

• Silver: 1739 Dollar

• Glacier: 1739 Dollar

• Burgundy: 1779 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 Dollar

• Silver: 2019 Dollar

• Glacier: 1999 Dollar

• Burgundy: 2059 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 Dollar

SIM + E-SIM Versionen

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 Dollar

• Glacier: 1579 Dollar

• Black: 1579 Dollar

• Burgundy: 1579 Dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 Dollar

• 1 TB: 2799 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 Dollar

• Black: 1739 Dollar

• Silver: 1739 Dollar

• Burgundy: 1769 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 2049 Dollar

• Silver: 2079 Dollar

• Burgundy: 2059 Dollar

• Glacier: 2049 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 Dollar

• Burgundy: 2699 Dollar

• Glacier: 2999 Dollar

• Silver: 2999 Dollar

Die Preise können sich täglich ändern. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf eines Smartphones den aktuellen Preis beim Händler.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxSmartphone PreiseApple
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Preise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiertPreise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiertGestern 12:39iPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle PreiseiPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle Preise25 Oktober 11:26Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiertAktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert19 Oktober 14:06Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenAktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben23 Oktober 14:01Berichte über Bildschirmfehler bei faltbaren iPhone Duo ModellenBerichte über Bildschirmfehler bei faltbaren iPhone Duo Modellen25 Oktober 18:31Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. Oktober20 Oktober 15:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober