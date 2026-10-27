Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Die heutigen Preise für die Smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden bekannt gegeben. Die Kosten variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Typ. Es wurden separate Preise für E-SIM + E-SIM sowie SIM + E-SIM Versionen festgelegt. Den veröffentlichten Informationen zufolge wird die 256 GB Version des iPhone Duo ab 3199 Dollar und die 512 GB Version ab 3799 Dollar angeboten.
iPhone Duo Preise
• 256 GB: 3199 Dollar
• 512 GB: 3799 Dollar
E-SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 Dollar
• Glacier: 1549 Dollar
• Black: 1549 Dollar
• Burgundy: 1549 Dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 Dollar
• 1 TB: 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 Dollar
• Silver: 1739 Dollar
• Glacier: 1739 Dollar
• Burgundy: 1779 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 Dollar
• Silver: 2019 Dollar
• Glacier: 1999 Dollar
• Burgundy: 2059 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 Dollar
SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 Dollar
• Glacier: 1579 Dollar
• Black: 1579 Dollar
• Burgundy: 1579 Dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 Dollar
• 1 TB: 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 Dollar
• Black: 1739 Dollar
• Silver: 1739 Dollar
• Burgundy: 1769 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 2049 Dollar
• Silver: 2079 Dollar
• Burgundy: 2059 Dollar
• Glacier: 2049 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 Dollar
• Burgundy: 2699 Dollar
• Glacier: 2999 Dollar
• Silver: 2999 Dollar
Die Preise können sich täglich ändern. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf eines Smartphones den aktuellen Preis beim Händler.
Kommentare 0
…