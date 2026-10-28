iPhone 18 Pro Max Preise aktualisiert: Vollständige Liste

·9·Technologie
iPhone 18 Pro Max Preise aktualisiert: Vollständige Liste

Stand 28. Oktober 2026 wurden die Preise für die Smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Werte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Nachfolgend sind die Preise für Versionen mit E-SIM sowie für Versionen mit Unterstützung für physische SIM-Karte und E-SIM aufgeführt.

iPhone Duo Preise

• 256 GB: 3099 Dollar

• 512 GB: 3599 Dollar

E-SIM + E-SIM Versionen

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1539 Dollar

• Glacier: 1549 Dollar

• Black: 1539 Dollar

• Burgundy: 1549 Dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 Dollar

• 1 TB: 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 Dollar

• Silver: 1739 Dollar

• Glacier: 1739 Dollar

• Burgundy: 1779 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1949 Dollar

• Silver: 1979 Dollar

• Glacier: 1979 Dollar

• Burgundy: 1999 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 Dollar

SIM + E-SIM Versionen

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 Dollar

• Glacier: 1589 Dollar

• Black: 1569 Dollar

• Burgundy: 1569 Dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1849 Dollar

• 1 TB: 2799 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 Dollar

• Black: 1739 Dollar

• Silver: 1739 Dollar

• Burgundy: 1769 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 Dollar

• Silver: 2029 Dollar

• Burgundy: 1999 Dollar

• Glacier: 2029 Dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 Dollar

• Burgundy: 2699 Dollar

• Glacier: 2999 Dollar

• Silver: 2999 Dollar

Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 28. Oktober 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern, daher sollten Sie den aktuellen Wert vor dem Kauf überprüfen.

Phone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxSmartphone PreiseApple
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro MaxAktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro MaxGestern 10:59Preise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiertPreise für iPhone Duo, iPhone 18 Pro und Pro Max aktualisiert26 Oktober 12:39Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiertAktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert19 Oktober 14:06iPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle PreiseiPhone Duo und iPhone 18 Pro Modelle: Aktuelle Preise25 Oktober 11:26Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenAktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben23 Oktober 14:01Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 20. Oktober20 Oktober 15:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?