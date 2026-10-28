iPhone 18 Pro Max Preise aktualisiert: Vollständige Liste
Stand 28. Oktober 2026 wurden die Preise für die Smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Werte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Nachfolgend sind die Preise für Versionen mit E-SIM sowie für Versionen mit Unterstützung für physische SIM-Karte und E-SIM aufgeführt.
iPhone Duo Preise
• 256 GB: 3099 Dollar
• 512 GB: 3599 Dollar
E-SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1539 Dollar
• Glacier: 1549 Dollar
• Black: 1539 Dollar
• Burgundy: 1549 Dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 Dollar
• 1 TB: 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 Dollar
• Silver: 1739 Dollar
• Glacier: 1739 Dollar
• Burgundy: 1779 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1949 Dollar
• Silver: 1979 Dollar
• Glacier: 1979 Dollar
• Burgundy: 1999 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 Dollar
SIM + E-SIM Versionen
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 Dollar
• Glacier: 1589 Dollar
• Black: 1569 Dollar
• Burgundy: 1569 Dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1849 Dollar
• 1 TB: 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 Dollar
• Black: 1739 Dollar
• Silver: 1739 Dollar
• Burgundy: 1769 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 Dollar
• Silver: 2029 Dollar
• Burgundy: 1999 Dollar
• Glacier: 2029 Dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 Dollar
• Burgundy: 2699 Dollar
• Glacier: 2999 Dollar
• Silver: 2999 Dollar
Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 28. Oktober 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern, daher sollten Sie den aktuellen Wert vor dem Kauf überprüfen.
Kommentare 0
…