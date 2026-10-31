iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max: neue Preisliste
Stand 31. Oktober 2026 wurden die neuen Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Werte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Kartentyp. Die 256 GB-Version des iPhone Duo wird für 2899 Dollar angeboten, das Modell mit 512 GB Speicher für 3299 Dollar.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1529 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1529 Dollar
• 256 GB, Black: 1529 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1529 Dollar
• 512 GB: 1799 Dollar
• 1 TB: 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Black: 1699 Dollar
• 256 GB, Silver: 1719 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1739 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1759 Dollar
• 512 GB, Black: 1949 Dollar
• 512 GB, Silver: 1979 Dollar
• 512 GB, Glacier: 1979 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 Dollar
• 1 TB: 2649 Dollar
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1539 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1589 Dollar
• 256 GB, Black: 1569 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1569 Dollar
• 512 GB: 1839 Dollar
• 1 TB: 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 GB, Glacier: 1739 Dollar
• 256 GB, Black: 1729 Dollar
• 256 GB, Silver: 1729 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1799 Dollar
• 512 GB, Black: 1999 Dollar
• 512 GB, Silver: 2029 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 Dollar
• 512 GB, Glacier: 2029 Dollar
• 1 TB, Black: 2649 Dollar
• 1 TB, Burgundy: 2699 Dollar
• 1 TB, Glacier: 2999 Dollar
• 1 TB, Silver: 2999 Dollar
Die genannten Preise gelten für den 31. Oktober. Laut Handelsquelle können sich die Smartphone-Preise täglich ändern. Daher sollte vor dem Kauf der aktuelle Preis des gewählten Modells überprüft werden.
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