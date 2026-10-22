Apple Pay wird in Kürze in Usbekistan erwartet

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Apple Pay wird in Kürze in Usbekistan erwartet

In Usbekistan Die Vorbereitungen für die Einführung des internationalen Zahlungsdienstes Apple Pay laufen. Nach Angaben des Tourismusausschusses wird der Dienst in den kommenden Tagen erwartet. Ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Die technischen Arbeiten zur Implementierung des Dienstes werden unter Beteiligung der Zentralbank, der Geschäftsbanken sowie lokaler Zahlungssysteme durchgeführt. Dem Plan zufolge zielen die Integrationsarbeiten darauf ab, die Nutzungsmöglichkeiten internationaler Zahlungsdienste zu erweitern.

Der Tourismusausschuss erklärte, dass diese Initiative Teil der Bemühungen sei, günstige Bedingungen für ausländische Touristen zu schaffen, einschließlich der Integration führender globaler Zahlungssysteme in die Infrastruktur von Usbekistan. Ziel ist es, Touristen die Möglichkeit zu geben, auch im Land ihre gewohnten Zahlungsmittel zu verwenden.

Besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Märkten in China und Indien, wo ein Anstieg der Touristenströme erwartet wird. Es laufen auch Integrationsarbeiten mit den in diesen Ländern weit verbreiteten Zahlungssystemen Alipay+ und NPCI International.

Diese Maßnahmen sollen die Abhängigkeit ausländischer Gäste von Bargeld oder internationalen Bankkarten verringern und in Usbekistan dazu beitragen, die Abwicklung von Zahlungen noch komfortabler zu gestalten.

Apple PayUsbekische ZentralbankAlipay+NPCI InternationalFinTech
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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