Ein lang erwartetes Ereignis auf dem digitalen Finanzmarkt Usbekistans hat stattgefunden: das globale Zahlungssystem Apple Pay wurde offiziell im Land eingeführt und verzeichnete bereits am ersten Tag eine rekordverdächtige Aktivität. Innerhalb der ersten 24 Stunden testeten Tausende unserer Landsleute die Bequemlichkeit kontaktloser Zahlungen mit ihren Smartphones.

Nach Angaben der Uzum Bank haben am ersten Tag der Einführung 142.000 Kunden des Instituts ihre Karten mit der Apple Wallet App verknüpft und Zahlungen im Gesamtwert von 2,8 Milliarden Sum erfolgreich abgewickelt.

Die beeindruckenden Zahlen des ersten Tages: Wo und wie viel wurde bezahlt?

Die Statistik des ersten Tages von Apple Pay enthüllte folgende bemerkenswerte Fakten:

142.000 neue Nutzer: Innerhalb der ersten 24 Stunden haben 142.000 Kunden der Uzum Bank ihre Visa-Karten erfolgreich mit dem Apple Wallet System verknüpft;

Hohe Rate an wiederkehrenden Zahlungen: Der Anteil der wiederkehrenden Zahlungen an allen getätigten Transaktionen lag bei 48,3 Prozent — dies zeigt, dass die Menschen den Dienst nicht nur ausprobiert, sondern aktiv in ihren Alltag integriert haben;

Die beliebtesten Bereiche: Die Nutzer verwendeten die neue Zahlungsmethode am häufigsten für öffentliche Verkehrsmittel, in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften sowie in Restaurants und Cafés;

Größter Einzelkauf: Der höchste Einzelbetrag, der am ersten Tag über Apple Pay abgewickelt wurde, belief sich auf 8,4 Millionen Sum ;

1,2 Milliarden Sum Cashback-Ausschüttung: Im Rahmen einer speziellen Werbeaktion wurden den Kunden in den ersten 24 Stunden 1,2 Mrd. Sum an Cashback-Beträgen ausgezahlt.

Integration in das globale Fintech und Sonderangebot

Dieses Ereignis wird als großer Erfolg für die digitale Wirtschaft und die Bankeninfrastruktur Usbekistans gewertet:

Globale Standards in Usbekistan: «Die Einführung von Apple Pay ist ein wichtiger Schritt bei der Integration Usbekistans in das globale Fintech: Jetzt können Usbeken eine moderne Zahlungsmethode nutzen, die von Millionen Menschen weltweit verwendet wird. Unsere Kunden haben lange auf Apple Pay gewartet, und der erste Tag hat dies voll und ganz bestätigt», betonte Svetlana Xe, Vorstandsvorsitzende der Uzum Bank;

Verbindungsmöglichkeiten: Derzeit können die von der Uzum Bank ausgegebenen internationalen Visa-Karten sofort mit dem System verknüpft werden;

100% Cashback für neue Nutzer: Anlässlich der Einführung des Dienstes hat die Bank eine Sonderaktion gestartet, bei der für den ersten Einkauf über Apple Pay ein Cashback von 100 Prozent (bis zu 50.000 Sum) gewährt wird.

Der Markteintritt von Apple Pay in Usbekistan erhöht das Volumen bargeldloser Zahlungen erheblich und hebt die Sicherheit sowie Schnelligkeit von Einkäufen auf ein neues Niveau.