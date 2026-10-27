Die lang ersehnte Revolution in Usbekistan: Apple Pay und Google Pay sind offiziell gestartet

Auf dem Finanz- und Fintech-Markt Usbekistans hat ein historisches Ereignis stattgefunden, auf das jahrelang gewartet wurde: Die weltweit führenden kontaktlosen Bezahldienste — Apple Pay und Google Pay haben offiziell ihren Betrieb aufgenommen.

Ab sofort können usbekische Nutzer ihre von lokalen Geschäftsbanken ausgegebenen Karten in den digitalen Wallets Apple Wallet sowie Google Wallet hinterlegen und Zahlungen in Geschäften, Restaurants, Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr direkt mit dem iPhone, der Apple Watch sowie NFC-fähigen Android-Smartphones und Smartwatches in Sekundenschnelle tätigen.

Zahlungsbedingungen und Einschränkungen: Wann kommen Humo und Uzcard?

Für die Nutzung des Dienstes gelten derzeit folgende wichtige Aspekte und Einschränkungen:

Unterstützte internationale Systeme: In der aktuellen Phase können nur Karten der internationalen Zahlungssysteme — Visa und Mastercard in die kontaktlosen Wallets eingebunden werden;

Status nationaler Karten: Die lokalen Karten Humo und Uzcard sind derzeit noch nicht in die Listen aufgenommen;

Möglichkeiten der Banken: Apple hat mitgeteilt, dass einige Geschäftsbanken möglicherweise nicht beide Kartentypen unterstützen, die Liste jedoch mit der Weiterentwicklung des Systems kontinuierlich erweitert wird;

Anforderungen an Android-Geräte: Für kontaktlose Zahlungen über Google Wallet unter dem Betriebssystem Android muss das Smartphone zwingend über einen NFC (Near Field Communication) -Chip verfügen.

Welche Bankkarten können verknüpft werden?

Stand: 27. Oktober 2026 haben 10 Banken inUsbekistan diese Dienste eingeführt (bei 7 Banken funktionieren beide Dienste gleichermaßen; insgesamt sind 8 Banken an Apple Pay und 9 Banken an Google Pay angebunden):

Banken mit vollständiger Unterstützung beider Dienste (Visa und Mastercard): Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank und Octobank;

Banken mit teilweiser Unterstützung: Uzum Bank: Sowohl bei Apple Pay als auch bei Google Pay können nur Visa-Karten verknüpft werden; Hamkorbank: Akzeptiert nur Visa-Karten und nur über Apple Pay; Aloqabank: Funktioniert nur mit Google Pay und unterstützt Visa- sowie Mastercard-Karten; AVO Bank: Unterstützt nur Mastercard-Karten über Google Pay.



Register der Banken mit Unterstützung für Apple Pay und Google Pay

(Stand: 27. Oktober 2026)