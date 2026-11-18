Es stellte sich heraus, dass vier iPads der Familie mit demselben Apple-Pay-Konto verknüpft waren. Daher war dem Kind beim Tätigen der In-Game-Käufe nicht bewusst, dass es echtes Geld ausgab.

Ein 9-jähriger Junge aus Halifax, Kanada, hat während der Sommerferien fast 20.000 US-Dollar im Spiel Roblox ausgegeben. Seine Eltern erfuhren erst davon, als sie eine Benachrichtigung über den leeren Kontostand erhielten.

Die Eltern, Keri Chernoff und Dawn Sutherland, gaben an, dass ihr Kind insgesamt 28.000 kanadische Dollar auf verschiedenen Spieleplattformen ausgegeben hat. Davon entfallen fast 20.000 Dollar auf Käufe in Roblox.

Andere Spieleunternehmen stimmten zu, den Großteil der ausgegebenen Summe an die Familie zurückzuerstatten. Roblox lehnte eine Rückerstattung jedoch ab. Das Unternehmen erklärte, die Zahlungen seien über Drittanbieter abgewickelt worden und verwies die Eltern an den jeweiligen Zahlungsdienstleister.

Ob die Familie das in Roblox ausgegebene Geld zurückerhalten wird, ist derzeit unklar. Die Eltern hoffen, dass das Unternehmen seine Entscheidung noch einmal überdenkt.