Elon Musks X Money App in den USA gestartet

·41·Technologie
Elon Musks X Money App in den USA gestartet

Durch die Erweiterung seines Finanzdienstleistungsökosystems hat Elon Musks X-Plattform offiziell begonnen, die X Money App für bezahlte Abonnenten in den USA einzuführen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, das soziale Netzwerk in eine universelle „All-in-One“-App zu verwandeln, die Finanzgeschäfte und alltägliche Zahlungen vereint. Dies berichtet Techcrunch.com, berichtet .

Laut ixbt.com wird den Benutzern im Rahmen des neuen Dienstes eine X Visa Debitkarte zur Verfügung gestellt. Diese Karte kann sofort mit Apple Pay verknüpft und für blitzschnelle Geldüberweisungen innerhalb der App ohne Provisionen und Einschränkungen genutzt werden. Darüber hinaus erhalten Kunden eine physische X Visa Plastikkarte, die kostenlose Bargeldabhebungen an internationalen Geldautomaten ermöglicht und keine zusätzlichen Gebühren für Auslandstransaktionen verlangt.

Finanzielle Vorteile und Zinssätze

Der X Money Dienst ist für Premium- und Premium+-Abonnenten in den USA konzipiert und bietet je nach Tarifplan eine Reihe finanzieller Vorteile. Insbesondere Premium+-Nutzer, die 40 Dollar pro Monat oder 395 Dollar pro Jahr zahlen, erhalten einen jährlichen Zinssatz (APY) von 6 Prozent. Reguläre Premium-Abonnenten, die 8 Dollar pro Monat oder 84 Dollar pro Jahr zahlen, können diesen 6-prozentigen Satz nur dann nutzen, wenn sie ihre Konten über eine Direktüberweisung (direct deposit) verknüpfen.

Zudem können Nutzer nach Angaben des Unternehmens bei bestimmten Einkäufen bis zu 3 Prozent Cashback erhalten. Wenn sie eine Direktüberweisung mit der App verbinden, erhalten sie die Möglichkeit, einige Tage früher über ihre Gelder zu verfügen.

Historische Wurzeln des Projekts

Die Veröffentlichung dieser Finanzplattform zeugt von der Verwirklichung des jahrzehntelangen Traums von Elon Musk. Wie Experten erinnern, gründete der Unternehmer X.com bereits 1999 als Startup für Finanzdienstleistungen, welches später mit PayPal fusionierte. Nach der Übernahme von Twitter im Jahr 2022 benannte Musk die Plattform in X um und kaufte die Domain X.com zurück.

Seit dem Kauf des sozialen Netzwerks hat Elon Musk mehrfach seinen Wunsch betont, es in eine universelle Anwendung zu verwandeln, die alle notwendigen Dienste umfasst. Die Einführung der X Money App auf dem US-Markt ist die praktische Umsetzung dieses groß angelegten strategischen Plans und wird voraussichtlich in Zukunft erhebliche Auswirkungen auf den Markt für digitale Finanzdienstleistungen haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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