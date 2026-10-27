Zahlungen via Apple Pay und Google Pay jetzt verfügbar

·49·Technologie
Zahlungen via Apple Pay und Google Pay jetzt verfügbar

In Usbekistan Am 27. Oktober wurde für Nutzer die Möglichkeit freigeschaltet, Bankkarten mit den Zahlungsdiensten Apple Pay und Google Pay zu verknüpfen.

In der Apple Wallet App ist eine Liste von 8 lokalen Banken und Fintech-Diensten erschienen. Dazu gehören Uzum, Kapitalbank, die National Bank of Uzbekistan und TBC Bank. Nutzer können ihre Karten dieser Dienste nun zum digitalen Wallet hinzufügen.

Das Unternehmen Google hatte den Dienst Google Pay in Usbekistan bereits am 19. Oktober angekündigt. Die Möglichkeit, lokale Bankkarten mit dem Dienst zu verknüpfen, begann jedoch erst am 27. Oktober.

Google Wallet ermöglicht kontaktlose Zahlungen über Android-Smartphones und kompatible Smartwatches. Zudem können darin Tickets, Fahrkarten und andere digitale Dokumente gespeichert werden. Die Verfügbarkeit einiger Funktionen hängt vom Gerät und den unterstützten Diensten ab.

Apple PayGoogle PayUsbekisches BankensystemDigitale ZahlungenFintech
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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