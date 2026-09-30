Apple Pay startet seine Dienste in Indien

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Apple Pay startet seine Dienste in Indien

Apple, ein führendes Unternehmen in der Technologiewelt, bereitet die offizielle Einführung seines Apple Pay-Zahlungssystems in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, vor. Wie TechCrunch berichtet, wird der Dienst zunächst in begrenztem Umfang in Zusammenarbeit mit der Axis Bank angeboten. Der Eintritt in diesen riesigen Markt, der jahrelang außen vor blieb, gilt als wichtiger strategischer Schritt für Apple. Dies berichtet Techcrunch.com .

Es wird mitgeteilt, dass der Einführungsprozess in der Anfangsphase bestimmte Einschränkungen haben wird. Insbesondere wird Apple Pay nur Axis Bank-Karten unterstützen, die mit den Zahlungssystemen Visa und Mastercard verbunden sind; das lokale indische RuPay-Netzwerk ist zu Beginn jedoch nicht in dieser Liste enthalten. Zudem werden Zahlungen nur über speziell angepasste Verkaufsstellen und Terminals möglich sein.

Marktbedingungen und Besonderheiten

Der Markt für digitale Zahlungen in Indien unterscheidet sich erheblich von den USA und anderen kartenbasierten Volkswirtschaften. Das staatlich unterstützte UPI (Unified Payments Interface)-System dominiert das Land, und die Verbraucher sind daran gewöhnt, sofortige Zahlungen direkt per QR-Code ohne Bankkarten vorzunehmen. Apple Pay basiert auf Karten und erfordert die Integration mit jedem Emittenten und Infrastrukturanbieter, was eine flächendeckende Verbreitung erschwert.

Experten betonen, dass die kommerziellen Bedingungen von Apple zu einem der Haupthindernisse bei den Verhandlungen mit Indiens Großbanken geworden sind. Quellen zufolge fordert Apple eine Provision von etwa 20 Basispunkten pro Transaktion. Dies macht einen erheblichen Teil der gesamten Marge von 40–50 Basispunkten in der Zahlungsebene aus, und aufgrund dieser finanziellen Bedingungen wird nicht erwartet, dass große Finanzinstitute wie HDFC Bank, ICICI Bank und SBI Card das System in der Anfangsphase unterstützen.

Perspektiven und Einnahmequellen

Obwohl das UPI-System den Markt dominiert, könnte Apple Pay seinen Platz unter den wachsenden iPhone-Nutzern im Land finden. Apple-Gerätenutzer gehören in der Regel zu einer einkommensstarken Schicht und nutzen eher Prämienkarten. Das macht es für Banken schwierig, diesen Dienst zu ignorieren.

Selbst wenn Apple Pay zunächst ein Nischendienst bleibt, wird erwartet, dass sein Wirtschaftsmodell den indischen Markt für Apple deutlich profitabler macht. Die Transaktionsgebühr bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen aus der wachsenden Nutzerbasis im Land zu erzielen. In der Anfangsphase können Kunden der Axis Bank ihre Kreditkarten zur Wallet-App hinzufügen, um Online-Einkäufe und kontaktlose Zahlungen zu tätigen.

Apple PayIndienAxis BankTechnologieTransaktion
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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