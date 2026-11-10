„Keine Heirat, Geld zurück“: KI-gestützter Dating-Service in China gestartet

Auf dem chinesischen Technologiemarkt ist ein ungewöhnliches Startup gestartet, das das Geschäftsmodell herkömmlicher Dating-Apps auf den Kopf stellt. Liangpei AI Dieses KI-Projekt, das übersetzt „Gutes Paar“ bedeutet, verfolgt ein weltweit beispielloses Prinzip: Wenn ein Nutzer über den Dienst keine Familie gründet, wird das gesamte gezahlte Geld vollständig zurückerstattet („marriage-or-refund“).

3 Jahre Garantie und die Philosophie, „kein Geld mit Unglück zu verdienen“

Die jährliche Mitgliedschaftsgebühr für diesen Dienst beträgt 2000 Yuan (ca. 275–300 USD). Laut den Systembedingungen erstattet das Unternehmen alle gezahlten Gebühren bis auf den letzten Cent zurück, falls der Kunde innerhalb von drei Jahren ab Registrierung nicht heiratet.

Der Gründer des Startups, Zeng Xinxun, betont, dass das moderne Online-Dating-Geschäft nicht davon profitieren sollte, dass Nutzer einsam bleiben und jahrelang Geld für den Dienst ausgeben – das Unternehmen habe nur dann ein moralisches Recht auf eine Gebühr, wenn der Kunde tatsächlich eine Familie gründet.

Dienstleistungskriterium Traditionelle Dating-Apps (Tinder etc.) Innovatives System von Liangpei AI Finanzielle Garantie Abonnementgebühr wird nicht erstattet Keine Heirat in 3 Jahren — 100% Geld-zurück-Garantie Kandidaten gleichzeitig Chatten mit unzähligen Profilen Strikt nur ein Kandidat gleichzeitig Auswahlprozess Oberflächliche Fotos und kurzer Fragebogen 20-minütiges Audio-Interview und 25 tiefgründige Fragen Hauptziel Nutzer so lange wie möglich in der App halten Schnelle Familiengründung und Abmeldung aus der App Sicherheitsprüfung Hohes Risiko für Fake-Profile Echter Name, Dokumente und Beziehungsstatus werden geprüft

„Unser Ziel ist es nicht, die Aufmerksamkeit der Menschen mit endlosem Swipen abzulenken. Ein Dating-Service sollte nicht dafür bezahlt werden, dass Menschen einsam bleiben, sondern dafür, dass sie ihr Glück finden.“ — Zeng Xinxun, Gründer von Liangpei AI.

20-minütiges KI-Interview und strikte Ordnung

Die Registrierung in der App beschränkt sich nicht auf das Ausfüllen eines einfachen Fragebogens. Der Nutzer absolviert ein 20-minütiges, tiefgründiges Audio-Interview mit der KI und beantwortet etwa 25 wichtige Fragen. Der Algorithmus analysiert das familiäre Umfeld, die Weltanschauung, den Lebensstil, den Charakter und die Erwartungen an den zukünftigen Partner psychologisch, um ein perfektes digitales Profil zu erstellen.

Die wichtigste Regel ist — „nur ein Kandidat gleichzeitig“. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, mit mehreren Personen gleichzeitig zu chatten. Bis beide Parteien das Gespräch beendet und eine klare Entscheidung getroffen haben oder beschlossen haben, die Beziehung zu beenden, schlägt das System keine neuen Partner vor. Dies hilft, die Aufmerksamkeit der Menschen auf eine Person zu fokussieren und Oberflächlichkeit zu beseitigen.

Technologie gegen die demografische Krise in China

Das Entstehen eines solchen Projekts ist kein Zufall. In den letzten Jahren sind die Heiratsraten in China drastisch gesunken, und unter jungen Menschen wächst die „virtuelle Müdigkeit“, die durch herkömmliche Apps verursacht wird. Liangpei AI versucht, durch KI-Selektion und finanzielle Garantien das Vertrauen der Jugend in die Institution der Ehe wiederherzustellen.

Wie effektiv das System ist und ob sich das Geschäftsmodell bewährt, wird sich bis 2029 zeigen, wenn die erste 3-Jahres-Frist abläuft und die ersten Rückerstattungsanträge bearbeitet werden.

Glauben Sie, dass das Prinzip „Geld zurück bei Nicht-Heirat“ und Künstliche Intelligenz Menschen dabei helfen können, wahre Liebe und eine stabile Familie zu finden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.