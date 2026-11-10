Der russische Präsident Wladimir Putin begann das Arbeitstreffen mit dem Oberhaupt der Republik Tatarstan, Rustam Minnichanow, im Kreml mit einer unerwarteten und herzlichen Geste. Als er den Raum betrat, begrüßte das Staatsoberhaupt Minnichanow beim Händeschütteln auf Tatarisch mit «Isәnmesez» («Guten Tag» / «Seien Sie gesund»). Das Regionaloberhaupt erwiderte diese Ansprache mit einem aufrichtigen Lächeln und Dankbarkeit.

Rekord von 4 Millionen Tonnen und das Preisproblem

Nach der Begrüßung, die von diplomatischem und nationalem Respekt geprägt war, wurden am Verhandlungstisch die sozioökonomische Entwicklung Tatarstans sowie dringende Probleme in der Landwirtschaft erörtert.

Rustam Minnichanow berichtete stolz, dass die Landwirte der Republik in diesem Jahr durch harte Arbeit eine Getreideernte von über 4 Millionen Tonnen eingebracht haben. Die große Ernte bringt den Bauern jedoch nicht den erhofften Gewinn: Aufgrund komplexer Logistikrouten und Transportbeschränkungen bleiben die Einkaufspreise für Getreide auf dem Binnenmarkt extrem niedrig. Dies übt einen erheblichen Druck auf die finanzielle Stabilität der Agrarbranche aus.

Indikator / Thema Details zur Diskussion im Kreml Bedeutung und erwartete Maßnahmen Etikette der Begrüßung Putins Begrüßung auf Tatarisch: «Isәnmesez» Hoher politischer Respekt gegenüber der Sprache und Kultur der Region Geerntete Getreidemenge 4 Millionen Tonnen Qualitätsgetreide Einer der größten Agrarindikatoren auf föderaler Ebene Hauptproblem Logistische Hindernisse und niedrige Einkaufspreise Debatte über Rentabilität der Landwirte und Transportkosten Position des Kremls «Wir werden dieses Problem gemeinsam lösen» Aussicht auf die Einführung von Eisenbahn- und Logistiksubventionen

«Die Ernte war reichlich, wir haben 4 Millionen Tonnen Getreide geerntet, aber aufgrund von Transport- und Logistikproblemen sind die Einkaufspreise nicht zufriedenstellend. Der Präsident versprach, dieses Problem gemeinsam mit der föderalen Zentrale zu lösen.» — Rustam Minnichanow, Oberhaupt von Tatarstan.

Überwindung logistischer Hindernisse: Wie hilft der Kreml?

Der russische Präsident Wladimir Putin betonte, dass die Landwirtschaft eine wichtige Säule der Ernährungssicherheit des Landes sei, und kündigte an, dass die zuständigen Ministerien und Behörden angewiesen werden, den Preisverfall bei Getreide und die logistischen Engpässe bei den Exportrouten zu beheben.

Es werden praktische Maßnahmen erwartet, wie die Subventionierung von Eisenbahntarifen für den Transport eines Großteils der Ernte auf ausländische Märkte sowie der Ausbau von Handelskorridoren. Dies dient nicht nur der Unterstützung des Agrarsektors in Tatarstan, sondern auch anderer großer Getreideproduzenten in der Wolgaregion.

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