Das chinesische Unternehmen Chipone Technology hat offiziell den Beginn der Massenproduktion des ICNA3611 bekannt gegeben – des ersten im Land vollständig auf Basis eigener interner Kapazitäten entwickelten OLED-Chips. Laut ixbt.com ist dieser Schritt ein weiterer wichtiger Meilenstein für die chinesische Halbleiterindustrie auf dem Weg zur technologischen Unabhängigkeit. Dies berichtet ixbt .com.

Technologische Merkmale und Möglichkeiten

Die neue Lösung namens ICNA3611 gehört zur Klasse der Touch and Display Driver Integration ( TDDI ) und vereint Bildsteuerung sowie Touch-Eingabefunktionen erfolgreich auf einem einzigen Siliziumkristall. Dies ermöglicht eine Vereinfachung des Aufbaus moderner Smartphones und steigert deren Leistung.

Mittlerweile werden diese fortgeschrittenen Mikrochips bereits in beliebten Smartphones bekannter chinesischer Marken praktisch eingesetzt. Dies zeigt, dass das Produkt seine Wettbewerbsfähigkeit nicht nur auf dem Papier, sondern auch unter realen Marktbedingungen unter Beweis gestellt hat.

Display- und Touch-Leistung

Den technischen Spezifikationen zufolge erfüllt der ICNA3611-Chip die Anforderungen moderner Nutzer voll und ganz:

Unterstützung für hochauflösende 1,5K-Bildschirme;

Hohe Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz;

Eine Touch-Abtastrate von bis zu 360 Hz bei Verwendung von zwei Fingern.

Solche Kennzahlen sorgen für eine extrem flüssige Bildschirmdarstellung sowie eine hochsensible und schnelle Reaktionsfähigkeit des Touchscreens.

Allgemeine Tätigkeiten des Unternehmens

Chipone Technology beschränkt sich nicht nur auf OLED-Chips. Das Unternehmen entwickelt auch verschiedene Lösungen für LED- und LCD-Displays, Automobilelektronik, Energiemanagementsysteme, KI-gestützte Bildverbesserungswerkzeuge sowie Ein-Chip-Systeme.

Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, in mehreren Bereichen seines Segments eine führende Position einzunehmen. Es wird erwartet, dass die heimische Beherrschung der Display-Steuerungstechnologien die globale Unabhängigkeit des chinesischen Elektronikmarktes in Zukunft weiter stärken wird.