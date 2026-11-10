Unter den Hufen von Kühen: Das aufsehenerregende Govardhan-Puja-Ritual in Indien (Video)

Nach Diwali, dem berühmten „Lichterfest“ in ganz Indien, wurde die Govardhan-Puja-Zeremonie (auch bekannt als Annakut) ausgiebig gefeiert, die der Dankbarkeit gegenüber der Natur und der Verehrung der hinduistischen Gottheit Krishna gewidmet ist. Während an diesem Tag Hunderttausende Menschen in die Tempel strömen, werden in einigen Dörfern und Regionen auch erstaunliche und äußerst gefährliche uralte Bräuche praktiziert.

Unter den Hufen von Kühen: Ein einzigartiges Symbol für „Segen“

Eines der umstrittensten Videos, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Männer, die in Reihen mitten auf der Straße bäuchlings auf dem Boden liegen, während eine Herde geschmückter Kühe und Stiere über sie hinwegläuft.

Im Hinduismus gelten Kühe als heilig und werden an diesem Tag mit Girlanden, bunten Farben und Pfauenfedern besonders geschmückt. Es herrscht der Glaube, dass es Glück, Reichtum und Heilung von Krankheiten bringt, unter den Hufen dieser heiligen Tiere zu liegen. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Männer freiwillig und furchtlos für diesen gefährlichen Schritt.

Ritualaspekt Traditioneller Inhalt Tatsächliche Durchführung Tiertrampeln Reinigung von Sünden und Erbeten von Segen Menschen liegen auf dem Boden, eine geschmückte Herde rennt über sie hinweg „Berg aus Lebensmitteln“ (Annakut) Dankbarkeit für die Gaben der Natur In Tempeln werden 56 oder 108 verschiedene vegetarische Gerichte aufgetürmt Symbolisches Bergmodell Verherrlichung des heiligen Govardhan-Hügels In Höfen und auf Straßen wird ein Berg aus Kuhdung und Lehm errichtet und mit Blumen geschmückt Verehrung von Tieren Respekt und Ehrerbietung gegenüber Kühen Sie werden gewaschen, bemalt und erhalten Süßigkeiten sowie spezielles Futter

„Da Kühe als heilige Tiere gelten, hält sich der Glaube, dass der Ort, den ihre Hufe berühren, sowie der Körper gereinigt werden und alles Böse vertrieben wird, seit Jahrhunderten in diesem extremen Ritual.“

Der siebentägige Regenschirm: Legende und das Geheimnis von Annakut

Die Wurzeln des Rituals gehen auf alte indische Legenden zurück. Der Überlieferung nach verehrten die Bewohner des Dorfes Vrindavan früher den Regengott Indra. Doch der junge Krishna erklärt den Menschen, dass sie dem Govardhan-Hügel danken sollten, der Wasser, grüne Weiden und Schutz bietet – also der Natur. Verärgert darüber schickt Indra einen heftigen Wolkenbruch und eine Flut über das Dorf. Um die Menschen und Tiere zu retten, hebt Krishna den Govardhan-Hügel mit dem kleinen Finger seiner linken Hand wie einen Regenschirm hoch und hält ihn sieben Tage lang fest.

Nachdem die Menschen im Schutz des Berges überlebt haben, erkennt Indra seine Niederlage an. Aus diesem Grund wird am Tag des Festes als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Krishna ein Berg aus Lebensmitteln, bestehend aus 56 oder 108 verschiedenen pflanzlichen Produkten, der sogenannte „Chappan Bhog“, zubereitet und später an alle Pilger verteilt.

Sollten solche gefährlichen Traditionen im Rahmen der kulturellen und religiösen Vielfalt Ihrer Meinung nach bewahrt werden, oder sollte die Sicherheit des Menschen an erster Stelle stehen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit.