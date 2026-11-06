Überraschender Kommentar von Mourinho: Musste Ronaldo sich von der portugiesischen Nationalmannschaft verabschieden?

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Überraschender Kommentar von Mourinho: Musste Ronaldo sich von der portugiesischen Nationalmannschaft verabschieden?

Der ehemalige Trainer von Real Madrid und renommierte portugiesische Experte José Mourinho äußerte sich zu seinem Landsmann und ehemaligen Schützling, dem Stürmer von Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, und dessen Entscheidung, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden.

Laut einem Bericht von Madrid Xtra hat der als „The Special One“ bekannte Trainer zwar erklärt, die Entscheidung des Spielers zu respektieren, deutete jedoch offen an, dass er mit der Art und Weise, wie dieser Abschied von der Nationalmannschaft verlief, nicht zufrieden ist.

„Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht“

Mourinho erinnerte daran, dass die 41-jährige Legende den Fußball noch nicht vollständig verlassen hat und noch große Ziele vor sich hat:

  • Respekt vor der Entscheidung: „Es ist seine persönliche Entscheidung und man muss sie respektieren, das tue ich auch. Er hat den großen Fußball noch nicht verlassen, er hat noch viele Ziele, die er erreichen muss“, sagte der Experte.

  • Ein Ton des Bedauerns: Gleichzeitig ließ der Trainer eine scharfe und geheimnisvolle Bemerkung fallen: „Ich wünschte mir nur eines: dass seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht so endet wie gestern, sondern auf eine andere Art und Weise.“

Der verborgene Grund: Gibt es einen Konflikt mit Jorge Jesus?

Seit Ronaldos Entscheidung bekannt wurde, mehren sich in der internationalen Presse Berichte, dass hinter dem Abschied ernsthafte interne Differenzen stecken könnten:

  • Interne Spannungen: Einigen Quellen und Insidern zufolge könnte Cristiano gezwungen gewesen sein, das Team aufgrund eines heftigen Streits und unterschiedlicher Ansichten mit dem Nationaltrainer Jorge Jesus zu verlassen.

  • Karriere im Verein geht weiter: Obwohl der 41-jährige Torjäger sein historisches 23-jähriges Kapitel in der Nationalmannschaft geschlossen hat, wird er weiterhin in offiziellen Spielen für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr auflaufen.

Mourinhos Anspielung auf ein Ende, das „nicht so wie gestern“ sein sollte, verstärkt unter Fans und Experten die Vermutung, dass Ronaldo sich ohne den erwarteten feierlichen Abschied und vor dem Hintergrund von Problemen von der Nationalmannschaft getrennt hat.

Cristiano RonaldoJosé MourinhoAl-NassrJorge JesusPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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