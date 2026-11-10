Gefängnis und Schrott: Wie Kuwait gegen illegale Straßenrennen vorgeht

Der Staat Kuwait hat begonnen, die weltweit strengsten und drastischsten Strafmaßnahmen gegen Fahrer zu ergreifen, die auf den Straßen für Chaos sorgen, driften oder illegale Straßenrennen veranstalten. Bei einer kürzlichen Razzia beschlagnahmte das kuwaitische Innenministerium die Fahrzeuge der Verkehrsrowdys und ließ sie vor den Augen der Besitzer in einer Industriepresse zu Schrott verarbeiten, anstatt sie lediglich auf einen Verwahrplatz zu bringen.

5 Autos unter der Presse: Wie wurde die Strafe vollstreckt?

Es wurde berichtet, dass im Rahmen einer Maßnahme zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und als Abschreckung für diejenigen, die das Leben der Bevölkerung gefährden, fünf beschlagnahmte Fahrzeuge zu einem Metallverarbeitungswerk gebracht wurden. Die Autos wurden mithilfe einer leistungsstarken hydraulischen Presse innerhalb weniger Sekunden zu einem Haufen unbrauchbaren Eisens zerquetscht.

Die Autobesitzer wurden noch vor Ort festgenommen und bis zur Urteilsverkündung in das Zentralgefängnis gebracht. Sie haben nun nicht nur ihre geliebten Fahrzeuge verloren, sondern müssen auch mit langen Haftstrafen und hohen Geldstrafen rechnen.

Aspekt / Maßnahme Details zur Praxis in Kuwait Art des Verstoßes Straßenrennen, Driften und gefährliche Fahrmanöver Bestrafte Fahrzeuge 5 Autos wurden in einem Metallwerk vollständig gepresst und zerstört Schicksal der Fahrer Festgenommen und bis zum Gerichtsbeschluss im Zentralgefängnis inhaftiert Rechtsgrundlage Artikel 33 des kuwaitischen Straßenverkehrsgesetzes Ziel der Maßnahme Beschlagnahmung und Zerstörung des Fahrzeugs sowie Abschreckung für die Gesellschaft

„Nach kuwaitischem Recht kommen Fahrer, die Straßen in Rennstrecken verwandeln, nicht mehr mit einer Geldstrafe davon – das gefährliche Fahrzeug wird vom Staat eingezogen und vernichtet.“

Rechtsgrundlage und Signal an die Öffentlichkeit

Diese Maßnahme ist keine willkürliche Entscheidung, sondern hat eine solide rechtliche Basis. Gemäß Artikel 33 des kuwaitischen Straßenverkehrsgesetzes ist festgelegt, dass Fahrzeuge von Personen, die durch Driften oder die Organisation illegaler Rennen das Leben anderer gefährden, direkt zugunsten des Staates beschlagnahmt und vernichtet werden.

Die kuwaitische Polizei veröffentlicht aktiv Videos in den sozialen Medien, die den Moment zeigen, in dem diese Autos gepresst werden. Die Behörden senden damit eine klare Botschaft an andere Fahrer: Rücksichtslosigkeit auf den Straßen führt nicht nur zum Verlust der Freiheit, sondern auch zum endgültigen Verlust des geliebten Autos.

Was denken Sie: Wie effektiv ist diese drastische Methode der Fahrzeugzerstörung, um gefährliches Driften und Straßenrennen zu reduzieren? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.