Xiaomi stellt neuen Graphen-Heizlüfter vor

Die Marke Xiaomi hat auf ihrer Crowdfunding-Plattform Youpin mit der Annahme von Vorbestellungen für ein neues, kompaktes und erschwingliches Heizgerät begonnen: den Mijia Graphene Heater C. Laut ixbt.com kommt dieses innovative Produkt zu einem Preis von umgerechnet nur 25 Dollar auf den Markt und überzeugt durch seine schnelle Aufheizfunktion. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Das neue Gerät ist im minimalistischen weißen Gehäuse gehalten, das für Mijia-Produkte typisch ist. Es misst 175×175×472 Millimeter und wiegt etwa 1,65 Kilogramm. An der Oberseite befindet sich ein praktischer Temperaturregler, während an der Rückseite ein spezieller Tragegriff verborgen ist.

Dank seiner geringen Abmessungen können Nutzer das Heizgerät nicht nur auf dem Boden, sondern auch direkt auf dem Schreibtisch verwenden. Auf dem chinesischen Markt kostet das Gadget zum Start 179 Yuan, was etwa 25 US-Dollar entspricht.

Heiztechnologie und Funktionalität

Das Hauptmerkmal dieses Modells ist sein Rotationssystem. Das Gehäuse kann sich automatisch um 80 Grad nach links und rechts drehen, was zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum beiträgt.

Die Frontplatte des Geräts ist mit einem breit gewölbten Luftauslass und einem mikroperforierten Gitter ausgestattet. Laut Hersteller verhindert dieses Design, dass heiße Luft in einem schmalen Strahl auf einen Punkt trifft, und sorgt stattdessen für eine sanfte und gleichmäßige Verteilung.

Der Mijia Graphene Heater C basiert auf einem modernen Graphen-Heizelement und einem drehmomentstarken Gleichstromlüfter. Nach Angaben des Unternehmens beginnt das Gerät bereits 3 Sekunden nach dem Einschalten mit dem Heizen.

Leistung und Sicherheitsmerkmale

Die maximale Leistung des Heizgeräts beträgt 2000 Watt; zudem steht den Nutzern ein sparsamer 1200-Watt-Modus zur Verfügung. Xiaomi gibt an, dass das Gerät in der Lage ist, einen Raum in etwa 10 Minuten schnell aufzuheizen.

Ein weiterer Vorteil des Heizelements ist die zusätzliche Erzeugung von Ferninfrarotstrahlung. Dies ist ein wesentlicher Komfortfaktor, um in der kalten Jahreszeit für Wärme und eine angenehme Atmosphäre zu Hause zu sorgen.