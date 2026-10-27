Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)

Chinas fortschrittliche Technologie- und Robotikindustrie hat mit einer weiteren verblüffenden Innovation die weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ingenieure des Landes haben Szenen aus dem berühmten Film „Jurassic Park“ direkt zum Leben erweckt und einen extrem realistischen Dinosaurier-Roboter präsentiert, der von einem lebenden Wesen kaum zu unterscheiden ist.

Dieser bionische Raubtier-Roboter, der in Einkaufszentren und auf öffentlichen Plätzen hinter einem speziellen Vorhang hervorkommt, löst bei Zuschauern und Kindern gleichermaßen Staunen, Angst und Aufregung aus.

Künstliche Intelligenz und Bionik: Wie wurde er „lebendig“?

Dieses Projekt vereint die neuesten technischen Errungenschaften führender chinesischer Robotikunternehmen (darunter Entwickler wie Dobot Robotics und LimX Dynamics):

Natürliche Bewegungen und Atmung: Dieser bionische Roboter beschränkt sich nicht auf einfache mechanische Bewegungen; er geht mit schweren Schritten, sein Körper hebt und senkt sich wie beim Atmen, er blinzelt mit den Augen und stößt leise zischende sowie dumpfe Brüllgeräusche aus.

Erkennung von Menschen und Interaktion: Die im Roboter integrierten Sensoren und das System der Künstlichen Intelligenz (KI) können die Menschenmenge in der Umgebung wahrnehmen – er dreht den Kopf zu den Zuschauern, fixiert sie mit dem Blick und reagiert auf die Anweisungen seiner Trainer.

Silikonhaut und reale Struktur: Die äußere Hülle des Dinosauriers besteht aus hochwertigem Spezial-Silikon, wobei die Hautstruktur, die Muskelbewegungen und die Anordnung der Raubtierzähne das Aussehen eines echten Tyrannosaurus vollständig nachbilden.

Was ist das Ziel: Keine militärische, sondern eine Unterhaltungs- und Bildungsrevolution

Die Ingenieure haben das Hauptziel und die Anwendungsbereiche für die Entwicklung dieser Roboter offengelegt:

Unterhaltungs- und Tourismuszentren: Produkte dieser Art sind nicht für militärische oder medizinische Zwecke gedacht, sondern als Attraktion für große Themenparks, Museen und Freizeitparks (wie zum Beispiel den berühmten Dinosaurierpark in Changzhou), um Besucher anzulocken.

Innovative Bildung: Solche visuellen Technologien sind äußerst effektiv, um der jungen Generation Paläontologie und die antike Welt auf lebendige und interaktive Weise näherzubringen.

Neue Trends in China: In letzter Zeit ist es in chinesischen Parks zu einem Massentrend geworden, die vierbeinigen Roboterhunde der Firma Unitree mit kleinen Dinosaurierkostümen zu bekleiden, um mit Kindern zu spielen. Nun hat sich dieser Trend bis hin zu lebensgroßen und furchteinflößenden T-Rex-Robotern weiterentwickelt.

Beschreibung des hyperrealistischen Dinosaurier-Roboters aus China