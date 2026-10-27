Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)

·4·Welt
Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)

Chinas fortschrittliche Technologie- und Robotikindustrie hat mit einer weiteren verblüffenden Innovation die weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ingenieure des Landes haben Szenen aus dem berühmten Film „Jurassic Park“ direkt zum Leben erweckt und einen extrem realistischen Dinosaurier-Roboter präsentiert, der von einem lebenden Wesen kaum zu unterscheiden ist.

Dieser bionische Raubtier-Roboter, der in Einkaufszentren und auf öffentlichen Plätzen hinter einem speziellen Vorhang hervorkommt, löst bei Zuschauern und Kindern gleichermaßen Staunen, Angst und Aufregung aus.

Künstliche Intelligenz und Bionik: Wie wurde er „lebendig“?

Dieses Projekt vereint die neuesten technischen Errungenschaften führender chinesischer Robotikunternehmen (darunter Entwickler wie Dobot Robotics und LimX Dynamics):

  • Natürliche Bewegungen und Atmung: Dieser bionische Roboter beschränkt sich nicht auf einfache mechanische Bewegungen; er geht mit schweren Schritten, sein Körper hebt und senkt sich wie beim Atmen, er blinzelt mit den Augen und stößt leise zischende sowie dumpfe Brüllgeräusche aus.

  • Erkennung von Menschen und Interaktion: Die im Roboter integrierten Sensoren und das System der Künstlichen Intelligenz (KI) können die Menschenmenge in der Umgebung wahrnehmen – er dreht den Kopf zu den Zuschauern, fixiert sie mit dem Blick und reagiert auf die Anweisungen seiner Trainer.

  • Silikonhaut und reale Struktur: Die äußere Hülle des Dinosauriers besteht aus hochwertigem Spezial-Silikon, wobei die Hautstruktur, die Muskelbewegungen und die Anordnung der Raubtierzähne das Aussehen eines echten Tyrannosaurus vollständig nachbilden.

Was ist das Ziel: Keine militärische, sondern eine Unterhaltungs- und Bildungsrevolution

Die Ingenieure haben das Hauptziel und die Anwendungsbereiche für die Entwicklung dieser Roboter offengelegt:

  • Unterhaltungs- und Tourismuszentren: Produkte dieser Art sind nicht für militärische oder medizinische Zwecke gedacht, sondern als Attraktion für große Themenparks, Museen und Freizeitparks (wie zum Beispiel den berühmten Dinosaurierpark in Changzhou), um Besucher anzulocken.

  • Innovative Bildung: Solche visuellen Technologien sind äußerst effektiv, um der jungen Generation Paläontologie und die antike Welt auf lebendige und interaktive Weise näherzubringen.

  • Neue Trends in China: In letzter Zeit ist es in chinesischen Parks zu einem Massentrend geworden, die vierbeinigen Roboterhunde der Firma Unitree mit kleinen Dinosaurierkostümen zu bekleiden, um mit Kindern zu spielen. Nun hat sich dieser Trend bis hin zu lebensgroßen und furchteinflößenden T-Rex-Robotern weiterentwickelt.

Beschreibung des hyperrealistischen Dinosaurier-Roboters aus China

Indikator

Technische Merkmale

Technologische Basis

Bionische Technik, Künstliche Intelligenz (KI) und Bewegungssensoren

Äußere Hülle

Hochwertige Silikonhaut mit spezieller Textur

Bewegungsmöglichkeiten

Gehen, Atembewegungen, Blinzeln, Brüllen und Kopfdrehen

Anwendungsbereich

Themenparks, Einkaufszentren, Museen und Unterhaltungsshows

Hauptentwickler

Chinas fortschrittliche Robotik-Startups (Dobot, LimX u.a.)

Eindrucksniveau

Live-Effekte auf dem Niveau des Films „Jurassic Park“

RobotikKünstliche IntelligenzBionikChinaTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ubtech stellt den weltweit ersten in Serie gefertigten Uworld U1 Roboter vorUbtech stellt den weltweit ersten in Serie gefertigten Uworld U1 Roboter vor19 Juli 17:22Elon Musk nennt Zeitpunkt, an dem KI die Menschheit überholen wirdElon Musk nennt Zeitpunkt, an dem KI die Menschheit überholen wird23 September 12:25Kann KI Roboter erschaffen? Ein neuer Test wird erprobtKann KI Roboter erschaffen? Ein neuer Test wird erprobt23 September 03:22KI und Robotik: Sicherheitstests liefern unerwartete ErgebnisseKI und Robotik: Sicherheitstests liefern unerwartete Ergebnisse20 September 17:23Chinesische Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Speicherung von 50 Terabyte auf einer DVDChinesische Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Speicherung von 50 Terabyte auf einer DVD30 September 01:29Einzigartige Unterwasser-Solarbatterie in China entwickeltEinzigartige Unterwasser-Solarbatterie in China entwickelt21 September 23:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig