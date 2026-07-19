Ubtech stellt den weltweit ersten in Serie gefertigten Uworld U1 Roboter vor

Das renommierte chinesische Unternehmen Ubtech hat das Modell Uworld U1 vorgestellt, das in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt hat. Der Hersteller gibt an, dass dies der weltweit erste in Serie gefertigte, lebensgroße humanoide Roboter ist. Während die meisten heutigen Roboter für Industrieunternehmen konzipiert sind, zeichnet sich das Modell U1 dadurch aus, dass es als Begleiter für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurde. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ubtech hat mehrere Modifikationen dieses Geräts auf den Markt gebracht. Dazu gehören die U1 Lite, die nur aus dem Oberkörper besteht, die lebensgroße U1 Pro und die U1 Ultra-Version mit hoher Bewegungsdynamik. Die Hauptaufgabe der Roboter besteht darin, mit Menschen zu interagieren und eine emotionale Bindung aufzubauen, wobei KI-Systeme den Blick, die Stimme und den Gesichtsausdruck des Gesprächspartners analysieren.

Technologie zur Nachahmung menschlichen Aussehens

Der Uworld U1 verfügt über eine technisch komplexe Struktur. Laut ixbt.com ist der Roboter mit 88 Servomotoren ausgestattet, die es ihm ermöglichen, 90 Prozent der menschlichen Bewegungen zu imitieren. Er kann zudem fast 300 Mikro-Emotionen zeigen, blinzeln und mithilfe einer speziellen Silikonbeschichtung Poren und Falten menschlicher Haut imitieren.

Das Äußere des Roboters wird in zwei Varianten angeboten: Das männliche Modell ist 183 cm groß und wiegt 42 kg, während die weibliche Version 163 cm groß ist und 35 kg wiegt. Den Ingenieuren ist es gelungen, die Verzögerung zwischen Sprache und Lippenbewegung auf weniger als 20 Millisekunden zu reduzieren, um eine natürliche Kommunikation zu ermöglichen.

Während der Präsentation fielen jedoch auch einige Mängel auf. So ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Roboters auf Fragen noch immer gering. Während eines Tests, als ein Nutzer sagte, er fühle sich unwohl, legte der U1 eine lange Pause ein, bevor er antwortete. Dies zeigt, dass der KI-Entscheidungsprozess in Echtzeit noch verbessert werden muss.

Preise und Marktperspektiven

Ubtech hatte ursprünglich versprochen, dass diese Roboter bei der Altenpflege, beim Spielen mit Kindern und bei der Hausarbeit helfen würden. Doch mit Beginn des offiziellen Verkaufs verlagerte sich der Fokus auf die Funktion als Roboter-Begleiter. Der Preis des Geräts ist je nach gewählter Version wie folgt festgelegt:

U1 Lite und Basismodelle — ab 119.800 Yuan (ca. 17.655 Dollar);

High-Tech Ultra-Version — bis zu 990.000 Yuan (ca. 145.717 Dollar).

Obwohl am ersten Verkaufstag über 13.000 Bestellungen eingingen, entfällt der Großteil davon auf staatliche Beschaffungen und Ausstellungsflächen. Bisher ist der Uworld U1 nicht so vollständig autonom wie in Science-Fiction-Filmen — er führt hauptsächlich einfache Bewegungen und Tanzelemente bei langsamer Geschwindigkeit aus. Dennoch wird dieses Projekt als erster ernsthafter Schritt zur Massenproduktion von humanoiden Robotern für den Verbrauchermarkt bewertet.