Chinesische Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Speicherung von 50 Terabyte auf einer DVD

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Chinesische Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Speicherung von 50 Terabyte auf einer DVD

Forscher der Universität Shanghai haben einen bedeutenden Durchbruch im Bereich der optischen Datenspeicherung erzielt. Wie Ixbt.com berichtet, ermöglicht die von ihnen entwickelte mehrdimensionale optische Aufzeichnungstechnologie die gleichzeitige Aufzeichnung von 1024 Zuständen in einem einzigen dreidimensionalen Punkt anstelle der herkömmlichen zwei Zustände. Dies bietet wiederum die Möglichkeit, 10 Bit an Informationen über einen einzigen Punkt zu kodieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Information: Bei der herkömmlichen Speicherherstellung kann jede Zelle nur zwei Zustände speichern – „0“ oder „1“, also ein Bit an Informationen. Die neue Technologie erhöht die Informationskapazität eines Punktes drastisch und stellt sicher, dass er 1024 verschiedene Abstufungen unterscheiden kann. Infolgedessen konnte die Speicherdichte erheblich gesteigert werden, ohne die Punktgröße verringern oder die Anzahl der Schichten erhöhen zu müssen.

Zukünftige Möglichkeiten und hohe Zuverlässigkeit

Nach ersten Schätzungen von Experten wäre es bei Verwendung der aktuellen Systemkonfiguration theoretisch möglich, etwa 50 Terabyte an Daten auf einem Medium in der Größe einer Standard-DVD unterzubringen. Es wird besonders hervorgehoben, dass die Lesezuverlässigkeit bei über 99,99 Prozent liegt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Entwicklung ist, dass sie auf einer Ein-Strahl-Architektur basiert. Viele optische Hochdichte-Speichersysteme verwenden zwei Laserstrahlen, die eine präzise Ausrichtung und Stabilisierung erfordern. Chinesischen Forschern ist es jedoch gelungen, Schreib- und Lesevorgänge mit einem einzigen Strahl durchzuführen, was das optische System erheblich vereinfacht.

Perspektiven im Petabyte-Bereich

Die Forscher glauben, dass das Potenzial der Technologie über die derzeitigen Errungenschaften hinaus noch größer ist. Wenn der Abstand zwischen den Schichten von 5 Mikrometern auf 1 Mikrometer reduziert und die Anzahl der unterscheidbaren Zustände auf Zehntausende erhöht wird, könnte die theoretische Kapazität einer DVD-großen Disc fast 2,5 Petabyte an Daten erreichen.

Es wird erwartet, dass diese innovative Entwicklung in Zukunft neue Möglichkeiten für die Archivierung, Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen eröffnet. Eine derart hohe Modernisierung optischer Discs könnte den Markt für die langfristige digitale Datenspeicherung grundlegend verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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